أسهم 15 شركة مدرجة تسجل قفزات في قيمتها السوقية بين 55 و 228 %

سجلت 15 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية قفزات كبيرة في قيمتها السوقية راوحت بين 55 و228 في المائة خلال العام الجاري، وذلك بحسب إغلاق الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسهمها بشكل يفوق حركة المؤشر العام للسوق الرئيسة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة في "تداول"، فإن الأسهم محل الرصد حققت مكاسب سوقية منذ بداية العام الجاري بلغت 31.7 مليار ريال بفضل ارتفاعات أسهمها.

وتصدرت هذه الشركات من حيث المكاسب، عذيب للاتصالات حيث قفز سهم الشركة بنحو 228 في المائة، رغم استئنافه التداول منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي، محققا مكاسب سوقية بلغت نحو 575.6 مليون ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 828.4 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 252.7 مليون ريال بنهاية العام الماضي.

وكان سهم عذيب قد أوقف عن التداول لأكثر من عامين ونصف إثر عدم إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية في 2018، قبل أن يعود إلى التداول منتصف شباط (فبراير) 2021 بعد إتمام إعلان الشركة آخر قوائم مالية لها.

وحقق السهم ارتفاعات قوية منذ عودته إلى التداول، حيث قفز بالحد الأعلى "+10 في المائة" لنحو 13 جلسة متتالية، ليسجل السهم أعلى مستوى له منذ 2015.

ثانيا، جاءت أسهم شركة الجوف الزراعية التي حققت مكاسب تجاوزت 150 في المائة منذ مطلع العام، لتسجل زيادة في قيمتها السوقية بلغت 1.65 مليار ريال لترتفع إلى 2.75 مليار ريال.

وبحسب الرصد فإن ارتفاع القيمة السوقية لشركة الجوف الزراعية وبلوغها أعلى مستوى منذ عام 2006، دفع كبار ملاكها إلى تقليص ملكيتهم مستغلين الارتفاعات الكبيرة في الأوراق المالية، حيث تراجعت ملكية رياض الحميدان من 14.66 في المائة "بنهاية 2020" إلى 6.16 في المائة من أسهم الشركة، إضافة إلى تخارج كامل لحصة مجموعة فتيحي القابضة التي كانت تبلغ 9 في المائة بنهاية عام 2020.

تأتي ثالثا أسهم شركة المتطورة، التي قفزت بنحو 105 في المائة خلال الفترة، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 995 مليون ريال حيث أصبحت قيمتها السوقية 1.94 مليار ريال، وأيضا سجل السهم مستويات هي الأعلى منذ 2007.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أسهم العبداللطيف التي حققت مكاسب بنحو 93 في المائة، وبمكاسب سوقية بلغت 1.16 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.4 مليار ريال.

ثم أسهم مجموعة فتيحي القابضة خامسا بعد تحقيقها مكاسب بنحو 83 في المائة أو ما يعادل 815 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية إلى 1.79 مليار ريال. وكانت المجموعة أعلنت في آذار (مارس) الماضي تحقيقها أرباحا رأسمالية استثنائية بقيمة 125.7 مليون ريال من خلال بيع حصتها في شركة "الجوف الزراعية".

ومن بين الأسهم الأعلى ارتفاعا منذ مطلع العام التي تجاوزت مكاسبها السوقية 55 في المائة، كل من "مدينة المعرفة، المصافي، سبكيم العالمية، بترو رابغ، الخزف، صدر، صدق، عسير، بوان، وسيسكو".

ومن الملاحظ في قائمة 15 سهما الأكثر ارتفاعا في السوق، تحقيق أربعة منها خسائر في أعمالها خلال الربع الأول هي "العبداللطيف، مدينة المعرفة، صدق، وعسير"، بينما نجد من بين تلك القائمة شركة واحدة ذات خسائر متراكمة هي شركة "بترو رابغ" التي تبلغ خسائرها 24.5 في المائة من رأس المال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، حقق المؤشر العام للسوق الرئيسة مكاسب منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 21 في المائة، حيث أغلق المؤشر نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10519 نقطة مقارنة بنحو 8689 نقطة كانت بنهاية العام الماضي.



وحدة التقارير الاقتصادية