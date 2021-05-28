لتشجيع العمال على التطعيم .. السماح للشركات الأمريكية بتقديم حوافز 

قالت لجنة المساواة في فرص التوظيف الأمريكية إنه يمكن لأصحاب العمل تقديم مكافآت وحوافز أخرى لتشجيع العمال على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن بيان اللجنة المعنية بضمان تطبيق قوانين المساواة في الوظائف على مستوى الولايات المتحدة القول إن

"القوانين الاتحادية للمساواة في فرص التوظيف لا تمنع ولا تحظر على أصحاب العمل تقديم حوافز للعمال للتطوع بتقديم شهادات تفيد حصولهم على التطعيم صادرة عن جهة أخرى غير صاحب العمل، مثل الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية الشخصية أو العيادات العامة".

في الوقت نفسه أشارت اللجنة إلى أنه يجب أن يضمن صاحب العمل أن هذه الحوافز لا تنطوي على أي شكل من أشكال الإكراه على العمال لكي يحصلوا على التطعيم.

وأضافت اللجنة أنه نظرا لآن التطعيمات تفرض على العمال تقديم إجابات على أسئلة تتعلق بحالتهم الصحية قبل الحصول على التطعيم فإن وجود حوافز كبيرة واسعة النطاق يمكن أن تجبر العمال على الكشف عن معلومات صحية

يحميها القانون.

في الوقت نفسه على أصحاب العمل الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بتطعيم العمال إذا وافق العمال على التطعيم.