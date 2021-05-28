أمريكا تمنع دخول منتجات شركة صينية بسبب العمل القسري

قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ستحتجز واردات المأكولات البحرية من شركة " داليان أوشن فيشينج " لصيد الأسماك في المحيطات ومقرها الصين لوجود مؤشرات على العمل القسري.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم، قالت هيئة الجمارك في بيان عبر البريد الالكتروني إن تحقيق الهيئة حدد كل المؤشرات الأحد عشر

لمنظمة العمل الدولية للعمل القسري، بما في ذلك العنف الجسدي، وحجب الأجور، وظروف عمل ومعيشة تعسفية في عمليات شركة داليان أوشن فيشينج لصيد الأسماك بالمحيطات .

وذكرت بلومبرج أن ما يطلق عليه بأمر الحجز لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هو الأول ضد أسطول كامل لسفن صيد الأسماك وسيسري على الفور، ما يعني أن أفراد كل الموانئ الأمريكية سوف يحتجزون أسماك أبو سيف والتونة وكل المأكولات البحرية للسفن سواء المملوكة أو التي تشغلها شركة داليان أوشن فيشينج.