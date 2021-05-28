المركزي الياباني يعتزم إضافة قضية تغير المناخ إلى مناقشات السياسة النقدية

قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، إن البنك سيطرح موضوع التغير المناخي والجوانب الخاصة به أثناء مناقشات السياسة النقدية للبلاد.

ويأتي ذلك كأوضح إشارة على أن البنك المركزي الياباني يعتزم المساهمة في المعركة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

وقال كورودا في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: "لدينا اهتمام عظيم بموضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد وعلى النظام المالي وستكون كيفية التعامل مع هذا الملف من منظور السياسة النقدية موضوعا للمناقشة".

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الجدل بين مسؤولي البنوك المركزية في العالم حول كيفية دعمها للجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي بعد سلسلة التعهدات الحكومية، بما في ذلك الأمريكية والصينية واليابانية، بخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

كما تطرق كورودا إلى موضوع رئيسي آخر يهم المستثمرين، حيث قال إن مخاوف التضخم العالمية كانت أكثر أهمية في حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جيروم باول عندما قال إن بعض ضغوط التضخم المؤقتة ستثبت أنها انتقالية مع ضرورة استمرار إجراءات التحفيز المالي لفترة أطول.

وأضاف كورودا: "يستند هذا الموقف بالنسبة للسياسة النقدية إلى الاعتراف بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتغلب على التضخم المنخفض الذي ترسخ في وقت من الأوقات.. هذا هو الدرس الذي تعلمناه من تجربة اليابان من الكساد المستمر لفترة طويلة".