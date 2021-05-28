بريطانيا تستبعد إحلال الهيدروجين محل الغاز في التدفئة حاليا

ذكر الوزير المسؤول عن التغير المناخي في بريطانيا، مارتن كالانان في مقابلة مع تلفزيون بلومبورج أنه من المستبعد أن تتخذ بلاده حتى منتصف العقد قرارا بشأن ما إذا كان الهيدروجين يمكن أن يحل محل الغاز الطبيعي للتدفئة المنزلية.

وأضاف كالانان: "في منتصف العقد، سنحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الهيدروجين يصبح بديلا للغاز".

وتابع أن المضخات الحرارية متاحة ومتوفرة في الأسواق الآن.

وسيتم نشر استراتيجية الحكومة للتدفئة والمباني قريبا.

