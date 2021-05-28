ليتوانيا تحذر: موسكو تهدف إلى إبتلاع بيلاروس

حذر رئيس ليتوانيا اليوم من أن روسيا تعتزم استغلال الوضع الجيوسياسي المحيط ببيلاروس لزيادة الاندماج بين البلدين.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا لتلفزيون بلومبرج اليوم: "هناك جهود من الحكومة الروسية لابتلاع بيلاروس كدولة مستقلة. إنهم

ناجحون للغاية في القيام بذلك".

وأصبح الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكثر عزلة عن المجتمع الدولي بعد أن تم إجبار طائرة ركاب على الهبوط قسرا لاعتقال صحفي وشريكته في نهاية الأسبوع الماضي، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى بدء العمل على فرض عقوبات جديدة ضد البلاد.

ودعمت روسيا لوكاشينكو خلال ربع القرن الماضي، بما في ذلك خلال حملة قمع وحشية للمعارضة العام الماضي، حتى في الوقت الذي قاوم فيه ضغط موسكو من أجل توثيق العلاقات الاقتصادية وتأسيس اتحاد سياسي.

