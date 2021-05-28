التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. وقال التحالف سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.