الصين تشير إلى احتمالية تسرب الفيروس من مختبر أمريكي

رفضت الصين الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن لوكالات الاستخبارات بإجراء تحقيق جديد بشأن منشأ فيروس كورونا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة تسييس البحث.واتهم زهاو ليجيان المتحدث باسم الخارجية الصيني، أمس، أمريكا، بمحاولة إلقاء اللوم على الصين في حدوث الجائحة، ودافع عن بلاده ضد ما يتردد بشأن أن فيروس كورونا تسرب من معمل صيني عقب وقوع حادث.وأكد أن خبراء منظمة الصحة العالمية توصلوا في شباط (فبراير) الماضي إلى أن حدوث تسرب للفيروس من معمل "أمر غير مرجح بصورة كبيرة" عقب أن اختتموا التحقيقات في مدينة ووهان في وسط الصين.وقال زهاو، "بعض الأشخاص في أمريكا يغضون الطرف عن الحقائق"، مضيفا أنهم يحاولون أن ينأوا عن "طريقة تعاملهم غير الكفء" مع الجائحة. كما أشار إلى أنه يمكن أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر عسكري أمريكي.وأضاف، "هناك كثير من الشكوك بشأن المعمل في فورت ديتريك، وأمريكا لديها أكثر من 200 مختبر بيولوجي في العالم".ولفت إلى أنه في حال طلبت أمريكا من الصين المشاركة في إجراء تحقيق شامل، ستطلب الصين بدورها من أمريكا أن تحذو حذو الصين وتسمح بتحقيقات دولية.من جانب آخر، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي سمح بتصدير أكثر من 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا إلى اليابان.وأضافت فون دير لاين، أن هذا يمكن أن ينظر إليه أيضا على أنه دعم من الاتحاد الأوروبي للتحضير للألعاب الأولمبية المقرر عقدها في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 23 تموز (يوليو) إلى الثامن من آب (أغسطس) المقبلين بعد تأجيلها العام الماضي.وستغطي الجرعات 40 في المائة من السكان، وفقا لفون دير لاين. وخضعت الألعاب الأولمبية لتدقيق متزايد منذ تفشي موجة فيروس جديدة في البلاد منذ نيسان (أبريل) الماضي، حيث تم تطعيم أقل من 3 في المائة من البلاد بشكل كامل، وتلقى 6 في المائة فقط جرعة واحدة على الأقل.ولم تتعرض الألعاب الأولمبية وحدها لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة، حيث تم اتهام الاتحاد الأوروبي بتخزين اللقاحات، وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، من أن 75 في المائة من جميع اللقاحات تم إعطاؤها في عشر دول فقط.ويرفض الاتحاد الأوروبي مثل هذه الانتقادات، بحجة أنه أكبر مصدر للقاحات في العالم. ففي بداية أيار (مايو) الجاري، غادرت الكتلة حتى الآن 200 مليون من جرعات اللقاح، تغطي أكثر من 90 دولة.