إسبانيا تمدد التنظيم المؤقت للتوظيف حتى نهاية سبتمبر .. ترقب 45 مليون سائح

أعلنت ناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية، أن الحكومة اتفقت مع الشركات ورؤساء النقابات على تمديد برنامج الإجازات في البلاد حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، وفقا لـ"الألمانية".

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أنه كان من المقرر أن ينتهي برنامج "التنظيم المؤقت للتوظيف"، الذي غطى في ذروته عدة ملايين من العمال، في نهاية أيار (مايو) الجاري.

وأطلقت إسبانيا ودول أوروبية أخرى، الخطط لضمان عدم ارتفاع معدلات البطالة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا.

وقالت كالفينو للصحافيين، أمس، "إنها أخبار جيدة في الساعات القليلة الماضية أن تم التوصل إلى اتفاق مع وكلاء مجتمعيين لتأسيس إطار عمل للفترة الانتقالية لبرنامج التنظيم المؤقت للتوظيف حتى 30 أيلول (سبتمبر)، ورسم ملامح الخروج من الإجراءات الاستثنائية".

وبدأ الاقتصاد الإسباني في التعافي تدريجيا من أثار الجائحة، إذ تتوقع الحكومة استقبال نحو 45 مليون سائح أجنبي في 2021، أي أكثر بقليل من نصف عدد الأشخاص الذين زاروا البلاد في عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد - 19، على ما أعلنته وزيرة السياحة، أمس.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أبلغت الوزيرة رييس ماروتو، الصحافيين أخيرا، أنه "توقع حذر، لكنه واقعي أن يكون بوسعنا استعادة نصف الزوار الأجانب الذين استقبلناهم في 2019".

وتعد إسبانيا ثاني أكبر مقصد عالمي للسياح بعد فرنسا، إذ استقبلت 83.5 مليون سائح أجنبي في 2019، على ما أظهرت الأرقام الرسمية. وأكدت الوزيرة أن "إسبانيا مستعدة لإعادة فتح أبوابها للعالم قريبا جدا"، وذلك في فعالية لإطلاق الحملة الترويجية لموسم الصيف والموجه أساسا للزوار الأوروبيين، خصوصا البريطانيين، الذين تشكل بلادهم منذ فترة طويلة أهم مصدر للسياح في البلاد، وتستهدف الحملة أيضا السياح الألمان والفرنسيين.

وتابعت، "نعمل على تطوير أدوات ستسمح بالسفر الآمن"، في إشارة إلى الشهادة الصحية الأوروبية لمن تلقوا اللقاحات والمفترض أن يبدأ العمل بها في حزيران (يونيو)".

وأوضحت أنه مع تحديث الاتحاد الأوروبي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري من خارج التكتل في 20 أيار (مايو)، سيكون بوسع إسبانيا على الأرجح استقبال السياح البريطانيين مجددا.

وستسمح بريطانيا باستئناف السفر الدولي من 17 أيار (مايو) بعد أشهر من حظر معظم السفر الخارجي.

لكن إسبانيا ليست حاليا على "القائمة الخضراء" للوجهات الآمنة، ما يعني أن السياح البريطانيين العائدين من رحلات إلى إسبانيا يجب عليهم عزل أنفسهم عشرة أيام وإجراء اختباري كوفيد - 19.

وقالت أرانشا جونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية، إن مدريد تجري مباحثات مع لندن لوضع مناطق محددة في إسبانيا، مثل جزر الكناري وفالنسيا، حيث معدل الإصابات منخفض كنظيره في بريطانيا، على "القائمة الخضراء".