الأسهم السعودية تصعد للجلسة الثالثة متجاوزة 10500 نقطة .. أعلى مستوى في شهر

ارتفعت الأسهم السعودية نحو أعلى مستوى لها منذ شهر لتغلق عند 10519 نقطة رابحة 0.46 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ثماني نقاط بنحو 0.61 في المائة ليغلق عند 1413 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من صعود 11 قطاعا فقط، إلا أن وجود القطاعات القيادية على رأسها "المصارف"، دعم ربحية السوق. المستويات الحالية لم تستطع السوق الاستقرار أعلى منها لأكثر من جلسة خلال الشهر، لذا قدرتها على الاستقرار وتجاوزها وتحقيق مستويات أعلى سيظهر مدى إقبال المتعاملين عليها وارتفاع شهية المخاطرة، ما سيدفع بها إلى مستويات أعلى، بينما الدعم عند مستويات 10320 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10472 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 10461 نقطة فاقدا 0.1 في المائة، بينما الأعلى عند 10519 نقطة رابحا 0.46 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 10519 نقطة رابحا 0.46 في المائة. وارتفعت السيولة 39 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 13 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 81 مليون سهم لتصل إلى 382 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 13 في المائة بنحو 50 ألف صفقة لتصل إلى 433 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.9 في المائة، يليه "النقل" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "لازوردي" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 26.15 ريال، يليه "العبداللطيف" بنحو 9.83 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال، وحل ثالثا "شاكر" بنحو 6.61 في المائة ليغلق عند 23.88 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "المواساة" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 180.40 ريال، يليه "بتروكيم" بنحو 4.56 في المائة ليغلق عند 46 ريالا، وحل ثالثا "أمانة للتامين" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 63.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "المواساة" بقيمة 625 مليون ريال، يليه "الأهلي" بقيمة 580 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 491 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية