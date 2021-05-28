الأسهم الأمريكية تصعد مع تراجع طلبات إعانة البطالة .. «الأوروبية» تحوم قرب ذروة قياسية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس بعدما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما ينبئ بتحسن الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب "رويترز"، ارتفع "داو جونز" 109.4 نقطة بما يعادل 0.32 في المائة ليصل إلى 34432.47 نقطة، وزاد "ستاندرد آند بورز" 5.9 نقطة أو 0.14 في المائة مسجلا 4201.94 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 4.6 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 13742.585 نقطة.

من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية أمس، إذ قوبلت خسائر أسهم قطاع الطاقة بمكاسب في قطاع التعدين، في حين لقي قرار بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني التخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة استقبالا فاترا.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 445.34 نقطة، محوما قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.15 الذي سجله الثلاثاء.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة بنحو 0.3 في المائة، مقتفية أثر الخسائر في أسعار النفط التي تأثرت بالمخاوف حيال الطلب من الهند وزيادة الإمدادات الإيرانية.

لكن الخسائر في هذا القطاع قابلتها زيادة لأسهم التعدين التي ارتفعت 0.8 في المائة في ظل صعود أسعار المعادن.

وهبط سهم "إتش.إس.بي.سي" 0.2 في المائة بعد أن قال البنك "إنه سينسحب من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة عن طريق بيع بعض قطاعات أنشطته التي تتكبد خسائر ووقف قطاعات أخرى، وذلك للتركيز على آسيا أكبر أسواقه".

وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس، إذ قلص المستثمرون مراكزهم بعد زيادة في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تمديد محتمل لإجراءات الطوارئ المرتبطة بكوفيد - 19، وهو ما أثار مخاوف بشأن نمو الاقتصاد المحلي.

وقلص مؤشر نيكاي خسائره خلال أمس، ليغلق على انخفاض 0.33 في المائة إلى 28549.01 نقطة، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وبلغ حجمها 2.1 في المائة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1911.02 نقطة.

وتكافح اليابان، التي من المقرر أن تستضيف أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل في تموز (يوليو)، لاحتواء موجة رابعة من الإصابات.

وسعت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو أمس الأول إلى تمديد حالة الطوارئ الحالية، التي كان من المقرر رفعها في الأساس في نهاية أيار (مايو)، "لنحو شهر آخر"، كما قدمت مقاطعة أوساكا الغربية طلبا مماثلا.

وقادت أسهم شركات صناعة الصلب وشركات الشحن خسائر أمس، إذ فقد القطاعان 2.6 في المائة و2.3 في المائة على الترتيب، في حين حققت أسهم شركات النقل الجوي أكبر مكاسب في البورصة، إذ ربحت 2.3 في المائة.