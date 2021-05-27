قبرص تخفف قيود كوفيد اعتبارا من 10 يونيو

أعلنت قبرص الخميس أنها ستخفف القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 اعتبارا من 10 يونيو، بما في ذلك رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ سبعة أشهر وإعادة فتح النوادي الليلية.

وقال وزير الصحة القبرصي كوستانتينوس يوانو إنّ المعدلات المتراجعة للإصابات تسمح للحكومة باتخاذ خطوة أخرى كبيرة نحو العودة للحياة الطبيعية، مشيدا بحملة التلقيح السريعة التي قامت بها الجزيرة المتوسطية.

وتسعى قبرص لتلقيح 65 بالمئة من سكانها بجرعة لقاح واحدة على الأقل بحلول نهاية يونيو.

وأضاف يوانو "مع تلقي 51 بالمئة من مواطنينا الجرعة الاولى من اللقاح و25 بالمئة من السكان بشكل كامل، فان بلدنا من ضمن الدول الرائدة في الاتحاد الاوروبي".

وبدءا من السبت، سيتم تخفيف حظر التجول بواقع ساعة ليصبح بين الاولى والخامسة صباحا على أن يرفع تماما في 10 يونيو.

ومن الأول من يونيو، سيسمح بالزيارات المنزلية لعشرين شخصا حدا اقصى، كما سيسمح للمطاعم بإعادة فتح قاعاتها الداخلية، وبعد عشرة أيام ستفتح النوادي الليلية أبوابها مجددا بعد 15 شهرا من الإغلاق.

ووفقا للفرنسية سجّلت قبرص 72 ألف إصابة بالفيروس و357 وفاة منذ تفشي الجائحة العام الماضي.

وتم وضع قيود مشددة على الحركة عبر الحدود مع "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وسجلّ شمال الجزيرة أكثر من 7000 اصابة بينها 33 وفاة.

وأوصت قبرص الأربعاء بعدم تلقي من هم دون سن الخمسين لقاح استرازينيكا، بعد وفاة بريطانية تبلغ 39 عاما، تلقت اللقاح في وقت سابق من هذا الشهر.