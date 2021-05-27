الصحة العالمية: إفريقيا بحاجة لـ 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن افريقيا بحاجة لعشرين مليون جرعة على الأقل من لقاح استرازينيكا في الأسابيع الستة المقبلة لإعطاء جرعة ثانية في الوقت المناسب لكل الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى.

ووفقا للفرنسية قال مكتب افريقيا في منظمة الصحة العالمية في بيان إن هذا الأمر سيتيح احترام فترة ال8 الى 12 أسبوعا بين الجرعتين الموصى بها لتأمين مناعة بنسبة 81% لفترة طويلة للشخص الذي تلقى اللقاح.

بالإضافة الى هذه الحاجة الطارئة فان 200 مليون جرعة إضافية من أي لقاح كان مدرجة على لائحة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارىء هي ضرورية لكي تتمكن القارة من تلقيح 10% من سكانها بحلول العام 2021".

وبحسب منظمة الصحة العالمية فان 28 مليون جرعة من مختلف اللقاحات ضد كوفيد-19 أعطيت في افريقيا وهو ما يمثل أقل من جرعتين لكل مئة شخص في القارة.

وعلى مستوى العالم، تم إعطاء 1,5 مليار جرعة من اللقاح بحسب المصدر نفسه.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي مديرة افريقيا في منظمة الصحة العالمية: "فيما تصبح الإمدادات أكثر ندرة، فان تقاسم الجرعات يصبح حلا ملحا وضروريا على المدى القصير لضمان أن الأفارقة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 سيحصلون على الحماية التي يحتاجون اليها".

وأضافت: "افريقيا بحاجة للقاحات الآن. كل توقف في حملات التلقيح سيؤدي الى خسارة أرواح وخسارة الأمل".

حتى 26 مايو، سجلت افريقيا أكثر من 4,7 ملايين إصابة بفيروس كورونا وحوالى 130 ألف وفاة.

وبحسب مويتي فان عدد الحالات يرتفع لكن من المبكر جدا القول ما إذا كانت افريقيا على وشك أن تشهد موجة ثالثة.

