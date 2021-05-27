اتفاق صندوق النقد وتونس على المحك .. تحذيرات من تضخم في خانة المئات

يحذر ساسة ومسؤولون تونسيون من انهيار اقتصادي إذا عجزت الحكومة عن الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي هذا الصيف، وفقا لـ"رويترز".وقد اعتاد التونسيون على محادثات مالية في اللحظات الأخيرة توازن بين مطالب المقرضين الأجانب والرأي العام، غير أن الساحة التونسية تشهد تعقيدات جديدة.وقال يوسف الشاهد رئيس الوزراء السابق "الوضع السياسي معطل في تونس، لا نقاشات جدية لدى الطبقة السياسية حول إصلاح الاقتصاد.وازدادت المخاطر وأصبحت ملحة، بعد أن خفضت جائحة كوفيد - 19 الناتج الاقتصادي 8.8 في المائة العام الماضي ودفعت الدين العام إلى 91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح مروان العباسي محافظ البنك المركزي للبرلمان الأسبوع الماضي أنه إذا حاولت الحكومة استخدام البنك في تمويل العجز بدلا من الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي فإن التضخم سيصل إلى خانة المئات في "سيناريو فنزويلي".وقال حكيم بن حمودة وزير المالية السابق إن الأزمة "تهدد بإفلاس الدولة"، بينما وصف توفيق الراجحي وزير الإصلاح السابق، الذي تفاوض على قرض سابق من صندوق النقد لتونس، المحادثات بأنها "فرصة أخيرة لتحاشي انهيار وشيك".وحذر الاثنان من احتمال أن تواجه تونس مصير لبنان الذي هوت قيمة عملته وتبددت المدخرات فيه، ما أدى إلى اضطرابات شعبية.وربما يفتح برنامج يتم الاتفاق عليه مع الصندوق الباب أمام مزيد من الدعم المالي للمساعدة في تعزيز البلاد، ودعم شريك مهم لأوروبا في الأمن والهجرة.وتوقعت موازنة تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليار دولار منها نحو خمسة مليارات قروض خارجية، وقدرت الموازنة أن تبلغ مدفوعات سداد الدين 5.8 مليار دولار بما في ذلك مليار دولار تستحق في تموز (يوليو) وآب (أغسطس).ومن المتوقع أن تستمر المحادثات مع صندوق النقد خلال الصيف. وقال هشام المشيشي رئيس الوزراء، إنه يريد أربعة مليارات دولار رغم أنه لا يوجد تقريبا من يعتقد أن القرض سيزيد على ثلاثة مليارات دولار.وربما تحتاج تونس لقرض ثنائي للوفاء بمتطلبات سداد الدين في الصيف.ويقول دبلوماسيون إن سمعة تونس الدولية قد تتيح لها قدرة على التحرك بدرجة من الحرية خلال المحادثات، لكنهم يشعرون أيضا بالإحباط لما يرون أنه سوء إنفاق مزمن، كما أن صندوق النقد يريد أن تطرح تونس إصلاحات ذات مصداقية.وقال الشاهد إن الدعم الخارجي، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، عزز فرص التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا تمكنت تونس من الالتزام بالتغيير، ونحن بحاجة إلى الاستفادة بسرعة من هذا السياق وتقديم خطة إصلاح مفصلة على الفور".غير أن الإصلاحات الرئيسة، من خفض للدعم الحكومي وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتقليل فاتورة الأجور للقطاع العام، يعارضها اتحاد العمال كما تقول بعض الأحزاب السياسية إن التونسيين ملوا من تقديم تضحيات لا تبدو لها نهاية.وقد تجلى الاستياء الشعبي في انتخابات 2019 برفض الساسة القدامى وظهر في كانون الثاني (يناير) في احتجاجات ربما تنذر بما سيكون عليه الرد على أي مشكلات اقتصادية أخرى.وستجعل هذه الانقسامات الداخلية من الصعب على الحكومة أن تطمئن الصندوق وغيره من المقرضين الأجانب أن بإمكانها تطبيق أي إصلاحات تتعهد بها.فعندما تسربت عناصر من اقتراحها للصندوق هذا الشهر قال اتحاد العمال إنه لم يكن على علم بالتفاصيل ورفضها مناقض بذلك بيانات سابقة للحكومة أنها توصلت إلى اتفاق على الإصلاح.ولا بد من موافقة البرلمان الذي يعاني من انقسام شديد على الاتفاق، وتحظى حكومة المشيشي بأغلبية بسيطة في البرلمان الذي لا يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد، وكذلك يتعين أن يعتمده الرئيس قيس سعيد.وأدت نزاعات داخل البرلمان إلى تأجيل المساعي الرامية إلى إصلاح المشكلة المالية. وفي العام الماضي شهدت تونس تشكيل ثلاث حكومات منفصلة ولذا عجزت عن بدء المحادثات. وقال الشاهد "لو كنا قد بدأنا في وقت سابق، كان بإمكاننا إجراء مفاوضات أسهل".