عودة الفعاليات الترفيهية في المملكة وفق البروتوكولات الصحية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عودة الفعاليات الترفيهية وذلك وفقاً لإجراءات معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19)، متضمنة الاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات الترفيهية.

وتشتمل الإجراءات على أربعة محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية والتباعد، والإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.

ونصت الإجراءات على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق "توكلنا"، وذلك التزاماً بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو 2021م.

وحددت الإجراءات نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، إضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.

وفي محور الإبلاغ والمراقبة، اشترطت الإجراءات إقامة نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسية تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت، على أن يتم منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، من دخول المكان، كما شددت على ضرورة الإبلاغ عن الحالات بين الموظفين والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة ومنعهم من حضور الفعاليات.

وفي جانب التوعية، نصت الإجراءات على ضرورة توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بأعراض المرض ووسائل انتقاله، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الإفصاح عند ظهور أي أعراض، وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، شددت الإجراءات على منظمي الفعاليات الترفيهية بضرورة إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة المتعلقة بمرض "كوفيد 19" لجميع الموظفين والمنظمين للفعالية، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، إضافة إلى تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعيين حراس أمن مدربين لمنع التزاحم وتطبيق التباعد الجسدي.

ودعت الهيئة العامة للترفيه منظمي الفعاليات الترفيهية والزوار كافة، إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الواردة فيها، ومتابعة التحديثات المتعلقة بالاجراءات والصادرة عن هيئة الصحة العامة، مؤكدة جاهزيتها التامة لتقديم الدعم في مراجعة الخطط و الإجراءات الخاصة لكل فعالية لضمان سلامة الحضور والمنظمين، ويمكن الاطلاع على الدليل وتحميله عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bVlJVu