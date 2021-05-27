3.6 مليار ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي 15% منها على سهم "المواساة"

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 3.6 مليار ريال، حيث تمت على 68.18 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 38 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة قبل المزاد والتي كانت عند 9.46 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم شركة المواساة حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة تجاوزت 527.9 مليون ريال، تلاه صفقات على أسهم مصرف الراجحي والتي بلغت 288.9 مليون ريال، ثم صفقات على أسهم كل من البنك الاهلي وبتروكيم وكذلك سابك.

وشهدت جلسة اليوم خلال فترة المزاد تنفيذ تغيرات "أم إس سي أي" في السوق السعودي، حيث قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها النصف سنوية، وكانت قد أضافت كل من شركة "المواساة" و "بتروكيم" للمؤشر القياسي العالمي، بينما تم استبعاد شركة "التموين" من المؤشر.

فيما أضافت 5 شركات أخرى لمؤشر MSCI لشركات رأس المال الصغير، وهي كل من (الجوف الزراعية، المعمرلأنظمة المعلومات، اسمنت الرياض، التموين، المصافي)، فيما استبعدت "المواساة" من المؤشر.

قبل المزاد بعد المزاد الفرق% السيولة 9,460,050,979 13,057,857,148 38.0% الأسهم المتداولة 314,792,187 382,973,063 21.7% الصفقات 415,352 433,047 4.3% المؤشر العام 10,502 10,519 0.2%