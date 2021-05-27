3.6 مليار ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي 15% منها على سهم "المواساة"

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 3.6 مليار ريال، حيث تمت على 68.18 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 38 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة قبل المزاد والتي كانت عند 9.46 مليار ريال.
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم شركة المواساة حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة تجاوزت 527.9 مليون ريال، تلاه صفقات على أسهم مصرف الراجحي والتي بلغت 288.9 مليون ريال، ثم صفقات على أسهم كل من البنك الاهلي وبتروكيم وكذلك سابك.
وشهدت جلسة اليوم خلال فترة المزاد تنفيذ تغيرات "أم إس سي أي" في السوق السعودي، حيث قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها النصف سنوية، وكانت قد أضافت كل من شركة "المواساة" و "بتروكيم" للمؤشر القياسي العالمي، بينما تم استبعاد شركة "التموين" من المؤشر.
فيما أضافت 5 شركات أخرى لمؤشر MSCI لشركات رأس المال الصغير، وهي كل من (الجوف الزراعية، المعمرلأنظمة المعلومات، اسمنت الرياض، التموين، المصافي)، فيما استبعدت "المواساة" من المؤشر.
|
|
قبل المزاد
|
بعد المزاد
|
الفرق%
|
السيولة
|
9,460,050,979
|
13,057,857,148
|
38.0%
|
الأسهم المتداولة
|
314,792,187
|
382,973,063
|
21.7%
|
الصفقات
|
415,352
|
433,047
|
4.3%
|
المؤشر العام
|
10,502
|
10,519
|
0.2%
|
الأكثر استحواذ على سيولة المزاد
|
الأسهم
|
حجم التداول
|
النسبة من الإجمالي
|
المواساة
|
527,903,979
|
14.7%
|
الراجحي
|
288,886,160
|
8.0%
|
الاهلي
|
285,971,802
|
7.9%
|
بتروكيم
|
280,353,256
|
7.8%
|
سابك
|
268,902,936
|
7.5%
|
التموين
|
253,064,635
|
7.0%
|
أرامكو السعودية
|
225,336,612
|
6.3%
|
اس تي سي
|
167,455,729
|
4.7%
|
السعودي الفرنسي
|
101,345,430
|
2.8%
|
سابك للمغذيات الزراعية
|
80,266,225
|
2.2%
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