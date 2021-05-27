وزير التجارة : ولي العهد عراب التحول ..ولدينا فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال

أكد وزير التجارة أن ولي العهد هو عراب التحول، وأن لدينا فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بما يليق بطموح وطننا الغالي.

وقال ماجد القصبي خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في القصيم أن هناك وتيرة متسارعة لإحداث تحسينات وتطوير للمتطلبات والإجراءات والأنظمة التجارية.

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية الدور الإعلامي في إبراز جهود القيادة الرشيدة ومقدرات ومكتسبات الوطن من مشروعات تنموية وخدمية أسهمت في رقي الخدمات في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الإعلام بمختلف وسائله واختصاصاته مع تطور التقنية الحديثة أصبح ذا أهمية كبيرة يتطلب تتواكب معها المنصات الحكومية وأن تتفاعل معها لتبرز الجهود التي تبذلها لخدمة المواطنين, داعياً إلى أهمية صياغة الرؤية الإعلامية لدور المنطقة الإعلامي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمستقبل المنطقة.

جاء ذلك خلال توقيع أمير منطقة القصيم مع وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي مذكرة التفاهم بين إمارة المنطقة القصيم ووزارة الإعلام.

وبارك الأمير فيصل بن مشعل توقيع المذكرة، منوهاً بجهود الوزير الدكتور ماجد القصبي في تعزيز الدور الإعلامي وإبراز الدور الريادي للمملكة وما تقوم به من جهود على الصعيدين المحلي والعالمي، متمنياً أن تحقق الاتفاقية أهدافها في سبيل رقي وتطور الإعلام بالمنطقة.

من جانبه ثمن وزير التجارة والإعلام المكلف دعم سمو أمير القصيم للبرامج والجهود الإعلامية التي تحرص على إبراز الأهمية الجغرافية للمنطقة وما تمثله من مكانة تاريخية واقتصادية في المملكة بشكل نموذجي يعكس دور المملكة وتقدمها عالميا.

وتركز مذكرة التفاهم تركز على صقل المواهب والكوادر الإعلامية بالمنطقة وفق برامج تدريبية لخدمة الوطن ، وإجراء استطلاعات إعلامية تسهم في رفع مستوى البرامج الإعلامية الهادفة وما يقدم ويناقش إعلامياً في المنطقة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة داخل مرافق الإدارات الإعلامية وفروعها وتنظيم برنامج عمل الجهات الإعلامية بالمنطقة وعرضه بشكل دوري في مقر الإمارة ، وتوفير الدورات التدريبية للمصورين العاملين في الجهات الحكومية بما يرفع من مهاراتهم المهنية وقدراتهم الإبداعية ، وإظهار أهمية تعزيز الهوية الوطنية للمملكة امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، ومدى أهمية ذلك للأجيال القادمة.

