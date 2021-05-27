نمو فصلي يفوق التوقعات لأرباح "لينوفو" عند 512%

أعلنت مجموعة لينوفو الصينية، أكبر مُصنع للكمبيوتر الشخصي في العالم، اليوم زيادة فاقت التوقعات في الأرباح الفصلية بلغت 512 في المائة، وذلك بدعم من طلب قوي من أولئك الذين يعملون من المنازل في ظل استمرار القيود المرتبطة بكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وقفز الربح في ربع السنة المنتهي في 31 مارس إلى 260 مليون دولار، وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات سبعة محللين كان يبلغ 204.7 مليون دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.