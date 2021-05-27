الجمعية العامة لـ"الكيميائية" توافق على توزيع أرباحا نقدية عن السنة المالية 2020

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول)، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020 بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد المبلغ الاجمالي 42,160,000 ريال أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 14-06-2021.