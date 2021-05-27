«الصحة» تنفي علاقة لقاح كورونا بمشكلات الخصوبة والإنجاب

أكدت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا ليس له أي علاقة أو ارتباط بمشكلات الإنجاب أو الخصوبة، بل العكس، فالإصابة بالفيروس قد تفعل ذلك.وأعلنت الوزارة تسجيل 1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 444780 إصابة، بينها 10023 حالة نشطة، و1348 حالة حرجة، تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 427462 حالة، بشفاء 873 حالة جديدة، بنسبة شفاء بلغت 96.4 في المائة من إجمالي الحالات.وأشارت "الصحة" إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7295 حالة، إضافة إلى إجراء 89182 فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الحالات المصابة بتسجيل 404 حالات، تليها منطقة الرياض 343 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 164 حالة.