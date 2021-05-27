الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .. والسيولة دون 10 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 10471 نقطة رابحة 23 نقطة بنحو 0.23 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة بنحو 0.08 في المائة ليغلق عند 1404 نقاط، ليظهر أن السوق ارتفعت بدعم من الشركات المتوسطة والصغيرة في ظل تراجع أداء الأسهم القيادية، خصوصا قطاع المصارف. وأشير في التقرير السابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند مستويات 10470 - 10490 نقطة، وحققت السوق أعلى نقطة خلال جلسة أمس عند 10490 نقطة، بينما الإغلاق عند 10471 نقطة، ما يجعل السوق لم تستطع تجاوز المقاومة التي تنشط عندها عادة الضغوط البيعية لجني الأرباح بعد مكاسب في جلسات سابقة. تحرك السوق يعتمد على قدرتها في تجاوز المقاومة ومحاولة تسجيل قيم جديدة لهذا العام، التي من شأن ذلك تعزيز شهية المخاطرة ودفع السوق للمحافظة على المسار الصاعد، بينما فشل السوق في ذلك سيعزز من رغبة البيع لجني الأرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10452 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 10490 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10471 نقطة رابحا 23 نقطة بنحو 0.23 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 987 مليون ريال لتصل إلى 9.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 302 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 4 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 383 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 0.3 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.21 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 11 في المائة بقيمة مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "نماء" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 42.65 ريال، يليه "تبوك الزراعية" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 30.55 ريال، وحل ثالثا "سليمان الحبيب" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 160 ريالا. في المقابل، تصدر المتراجعة "عناية" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 47.85 ريال، يليه الإنماء طوكيو م بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 35.75 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "تبوك الزراعية" بقيمة 295 مليون ريال، يليه "عناية" بقيمة 280 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 261 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية