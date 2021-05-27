الأزمات تفاقم معاناة العمال المهاجرين في لبنان .. 50 % منهم باتوا عاطلين

حذرت المنظمة الدولية للهجرة أمس، من أن الأزمات المتلاحقة في لبنان من الانهيار الاقتصادي إلى انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت فاقمت معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلا عن العمل.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أوردت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أن "50 في المائة من المهاجرين ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل، حيث فقدت الأغلبية وظائفها في الربع الأخير من 2020".

ونقلت المنظمة عن أكثر من 50 في المائة "إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية"، كما قال نحو نصفهم "إنهم يقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن، وارتفاع الإيجارات، والتهديد بالإخلاء الوشيك، والمنازل المتضررة".

ويعيش في لبنان عشرات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، أغلبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهن من إثيوبيا والفلبين وبنجلادش، وقد غادر كثير من هؤلاء خلال العام الماضي بعدما صاروا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية.

ووجد تقرير المنظمة الدولية للهجرة "استعدادا كبيرا بين نصف المستجيبين للعودة إلى دول المنشأ".

ومنذ صيف 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المائة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

ونقل التقرير عن عاملات مهاجرات قولهن "إنه ليس أمامهن خيار آخر سوى اللجوء إلى العمل الاستغلالي أو الخطير أو غير القانوني لإعالة أسرهن".

وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة في لبنان، "من المتوقع أن يزداد تعرض المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة، مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار محدودية فرص العمل".

وأكد أن "هناك حاجة ملحة إلى التوسع السريع في نطاق خدمات مساعدة العودة الطوعية في لبنان". وتسعى المنظمة إلى الحصول على تمويل يوسع نطاق برنامجها، لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى دولهم.