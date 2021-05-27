روسيا: عجز النفط عالميا عند مليون برميل يوميا .. نجري حسابات لتوازن العرض والطلب

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، "إن التقديرات الحالية للعجز في سوق النفط العالمية نحو مليون برميل يوميا"، وذلك قبل أيام من محادثات مفاوضي "أوبك+" عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تضيف منظمة أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا في إطار المجموعة المعروفة بـ"أوبك+" نحو مليوني برميل يوميا إلى إنتاج النفط حتى نهاية تموز (يوليو)، وفقا لـ"رويترز". ويعقد الاجتماع المقبل لـ"أوبك+" في أول حزيران (يونيو).

وذكر محللون أن أي زيادة لإنتاج إيران النفطي، إذا ما أدت المحادثات بين واشنطن وطهران إلى رفع العقوبات، يمكن أن تضيف ما بين مليون ومليوني برميل يوميا فضلا عن الزيادة التدريجية للإمدادات من "أوبك+".

وقال نوفاك للصحافيين أمس، "وضعنا في حسباننا دائما عودة النفط الإيراني، سنجري معا حسابات التوازن بين العرض والطلب".

إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم الروسية التابعة للدولة استئناف ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا عبر خط أنابيب بلو ستريم "التيار الأزرق" بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية للخط قبل الموعد المقرر. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، إلى أن "غازبروم" التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى الخارج استأنفت ضخ الغاز في الخط في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وكانت أعمال الصيانة السنوية بدأت 12 أيار (مايو) الجاري وكان مقررا استمرارها حتى السبت المقبل. يذكر أن خط التيار الأزرق هو خط أنابيب الغاز الرئيس عبر البحر الأسود ويحمل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا. أنشئ خط الأنابيب بواسطة شركة خط أنابيب التيار الأزرق، ومقرها هولندا، ومملوكة لكل من "غازبروم" الروسية و"إيني" الإيطالية.

وتمتلك شركة خط أنابيب التيار الأزرق الجزء البحري من خط الأنابيب، ويشمل محطة ضغط بركوايا، بينما تمتلك وتشغل "غازبروم" الجزء البري الروسي من خط الأنابيب، والجزء البري التركي تملكه وتشغله شركة الطاقة التركية بوتاش.

وارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 2 في المائة إلى 10.46 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) من 10.25 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) بحسب تقرير لوكالة "إنترفاكس" نقلا عن بيانات روسية سابقة.

وبموجب اتفاق مجموعة "أوبك+" لكبار منتجي النفط في آذار (مارس)، يسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا 130 ألف برميل يوميا من أول نيسان (أبريل) إلى 9.379 مليون برميل يوميا، دون حساب مكثفات الغاز.

ووفقا لـ"رويترز" بلغ إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز 42.81 مليون طن في نيسان (أبريل)، مقارنة بـ43.34 مليون طن في آذار (مارس).

ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط وحده، وتنتج روسيا عادة بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، وهي نوع من الزيت الخفيف.

وقالت "إنترفاكس"، "إن صادرات النفط الخام الروسية تراجعت 20.5 في المائة، في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) من 66.65 مليون طن قبل عام".

وكانت "أوبك+"، وهي تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، قررت الأسبوع الماضي استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من أيار (مايو).

وخلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" النفطي ارتفع في نيسان (أبريل)، إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات غير طوعية وتقليصات متفق عليها لباقي الأعضاء في إطار الاتفاق مع الحلفاء، ما يعطي مؤشرا جديدا على تعافي صادرات طهران في 2021. وأكدت وزارة الاقتصاد الروسية، نهاية الشهر الماضي، أن إنتاج النفط مرشح للارتفاع من 512.4 مليون طن في 2021 إلى 560 مليون طن في 2024.