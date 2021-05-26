ألمانيا: ارتفاع نسبة السلالة الهندية في العينات إلى 2.2%

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، ارتفاع نسبة السلالة الهندية لفيروس كورونا بين العينات الإيجابية في البلاد، لكنها لا تزال عند مستوى متدن.

وأوضح المعهد في تقرير مساء اليوم أن نسبة السلالة الهندية الجديدة (B617.1.) بين العينات الإيجابية ظلت للأسبوع الثالث على التوالي في نطاق2%.

وجاء في تقرير المعهد أن نسبة الطفرة الفرعية للسلالة الهندية B2.617.1.

وصلت بين العينات الإيجابية إلى 2ر2% في الأسبوع بين 10 إلى 16 مايو الجاري، مقابل 2% في الأسبوع بين 3 إلى 9 من نفس الشهر.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الإصابات بهذه الطفرة في الأسبوع التاسع عشر من العام الحالي إلى 40 حالة.

وتثير الطفرة الهندية من كورونا مخاوف الخبراء في بريطانيا.

وفي المقابل، أوضح التقرير استمرار هيمنة السلالة البريطانية(B7.1.1.) على حالات الإصابات الجديدة حيث وصلت نسبتها بين العينات الإيجابية إلى 90%.

وأوضحت بيانات المعهد أن نسبة السلالتين الجنوب أفريقية(B351.1.) والبرازيلية (P1.) المصنفتين ضمن السلالات المثيرة للقلق، ظلت دون تغيير عند مستوى متدن.