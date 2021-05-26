إلزام شركة "شل" بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45% خلال 10 سنوات

خسرت شركة النفط والغاز الهولندية البريطانية العملاقة رويال داتش شل دعوى قضائية رئيسية أقامتها ضدها منظمات بيئية وألزمت المحكمة الشركة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة كبيرة.

وقالت المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية اليوم إنه يجب على شركة شل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لديها بنسبة 45% بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها في 2019.

وبحسب الحكم فإن الشركة ملزمة بحماية المناخ وينطبق على الشركات التابعة لها وكذلك مورديها ومستخدمي منتجاتها.

ورفضت شل هذه الادعاءات وقالت أنها تلزم نفسها بحماية المناخ.

ولكن المحكمة قالت إن الإجراءات التي تبنتها الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية لم تكن ملموسة للغاية ومليئة بالاستثناءات.

وقالت شل إنها ستضطر إلى خفض مبيعاتها من الوقود الأحفوري بسرعة إذا صدر الحكم ضدها وهو ما يعني إحلال موردين آخرين محلها في سوق الوقود. ولكن المحكمة لم تقبل بهذه الحجة، وقالت إن الشركات الأخرى ستكون ملزمة بنفس الالتزامات.

كان عدد من المنظمات البيئية وأكثر من 17 ألف مواطن قد أقاموا الدعوى القضائية ضد الشركة. وقال المدعون إن شل تنتهك الأهداف العالمية للمناخ وتواصل الاستثمار بكثافة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي وفقا للألمانية.

