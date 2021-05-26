احذروا من اقتصاد "زجاجة الكاتشب"

مع ارتفاع أرقام التضخم إلى مستويات يبدو أنها تنتمي إلى حقبة أخرى، فإن القلق في بعض أركان الأسواق والاقتصاد يوشك أن يصل مرحلة التمرد. تكاد تستطيع سماع الناس وهم يغمغمون "إنهم مجانين" حول ما يفعله قادة الحكومة من إبقاء أقدامهم على دواسة البنزين.لكن هؤلاء القادة محقون في ألا يكونوا هيابين. الأسباب الحقيقية لارتفاع التضخم الآن هي ذات السبب الذي يجعلنا نتوقع ظهور ضغوطات معاكسة للتضخم في المقدمة.التفسير الأكثر أهمية لضغوط الأسعار الحالية، أن الوباء تسبب في خنق سلاسل التوريد العالمية. فكرة "اقتصاد عنق الزجاجة" تجسد بشكل جيد، كيف أن أسواق المنتجات والعمالة هي شبه مسدودة حاليا.في أسواق السلع، أدت عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم إلى إحداث الفوضى في سلاسل التوريد. الحاويات الفارغة موضوعة في الأماكن الخاطئة (وهو أمر ازداد تعقيدا بسبب إغلاق قناة السويس مؤخرا) وتغيرت أنماط الإنفاق، بينما كان الناس عالقين في منازلهم. نتيجة لذلك، ارتفعت أجور الشحن، وتسارعت أسعار المواد الخام ومدخلات التصنيع مثل الخشب وأشباه الموصلات.في سوق العمل، تظهر أحدث أرقام الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال أنه حتى مع ارتفاع مستويات الوظائف الشاغرة، يمكن أن تكون هناك عقبات في طريق التوظيف. إذا لم تكن فرص العمل في مكان وجود العمال، أو إذا كانت تتطلب مهارات أخرى غير ما يمكن أن يقدمه العاطلون عن العمل، يمكن أن تشتد ضغوط الأجور حتى لو كانت معدلات التوظيف عالقة دون مستويات ما قبل الوباء.ولكن إذا كان جانب العرض في الاقتصاد يعاني من الاختناقات، فإن القياس المناسب هو زجاجة الكاتشب الزجاجية. يمكنك أن تخض الزجاجة وأن تنقر عليها كيفما شئت، دون نتيجة – إلى أن يتدفق كل شيء فجأة ويصبح طعامك غارقا في الكاتشب.سيحدث الشيء نفسه في سلاسل التوريد المعطلة حاليا. سيتم نقل الحاويات في النهاية إلى المكان المطلوب. ستدخل السفن الجديدة الخدمة إذا ظلت أجور الشحن مرتفعة. من الغابات إلى مسابك أشباه الموصلات، ستكون هناك زيادات في الإنتاج. ومع ارتفاع الأجور، سيتحرك مزيد من العمال أو يتدربون لتولي وظائف جديدة.هذا ليس جديدا. دائما ما تكون أجور الشحن وأسعار السلع دورية للغاية، فليس من غير المألوف أن تزداد تكاليف الشحن العالمية مرتين أو ثلاث مرات في غضون عام وتنخفض بمبالغ مماثلة في العام التالي. يشير التاريخ إلى أن استجابات العرض تعوض بشكل مفرط، مثل زجاجة الكاتشب. النقص اليوم سيؤدي إلى تخمة الغد، وبالتالي فإن الأسعار التي ترتفع بشكل أسرع اليوم ستواجه أقوى الضغوطات المعاكسة للتضخم العام المقبل.السبب الرئيس الآخر الذي يجعل الناس قلقين بشأن التضخم هو أن برامج التحفيز، في الولايات المتحدة على الأقل، الرامية إلى تعزيز الطلب، هي أكثر توسعية من أي شيء شهده العالم من قبل. حتى في أوروبا، اختارت الحكومات الإنفاق غير المسبوق ومعاناة العجز.الحجة القياسية أنه إذا كان الحافز كبيرا فوق الحد، فستكون النتيجة تسارعا زائدا في الاقتصاد. لكن حتى لو كان هذا صحيحا، فهو ليس الحقيقة الكاملة. الدعم المالي الاستثنائي هو بالضبط ما يدل عليه اسمه. سيتم سحبها مع انحسار الوباء في النهاية. نحن على وشك مشاهدة جميع جوانب التشديد في المالية العامة.إذا كنت تجادل بأن الحافز الحالي من المالية العامة هو تضخمي حتى لو تم تعويضه بنقص مستمر في الطلب الخاص، فلا يمكنك إنكار أن سحبه هو بحد ذاته معاكس للتضخم على الرغم من أنه يتم تعويضه من خلال انفجار مرجو في الإنفاق الخاص.التوقيت النسبي مهم، لكن مخاطر الجانب السلبي أكثر خطورة بكثير من احتمال الاتجاه الصعودي. إذا تزامنت حدبة الإنفاق العام مع انتعاش الطلب الخاص، فسيتم تطبيق فترة قصيرة من اقتصادات عنق الزجاجة إلى أن تعود الميزانيات إلى وضعها الطبيعي. لكن إذا ظل المستهلكون والشركات حذرين وظلت معدلات الادخار مرتفعة مع إلغاء الحوافز الحكومية تدريجيا، فسيتعثر الطلب بمجرد انتعاش قدرة العرض. وستكون النتيجة هي التضخم المعاكس والعمالة الناقصة لفترة طويلة – وهو أمر سام سياسيا بعد صدمة عمليات الإغلاق.إلى كل هذا، ينبغي أن نضيف اعتبارا آخر أكثر تخمينا. من المعروف جيدا أن إجمالي الإنتاجية يغلب عليه أن يكون مسايرا للاتجاهات الدورية - حيث يجد القطاع الخاص طرقا لاستخراج مزيد من الموارد الحالية عندما يكون الطلب قويا. إضافة إلى ذلك، أثبت العقد الماضي أن ارتفاع الطلب يجلب الأشخاص إلى العمل من الذين كانوا غير نشطين في السابق. تشير هذه النتائج إلى إمكانية تستنير بها كل من وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول. إذا كان ضغط الطلب بحد ذاته يوجد قدرة جديدة للعرض، فمن الخطأ رفع القدم عن المسرع بشكل استباقي.من الناحية النظرية، يمكن أن توقعات ارتفاع التضخم ستحقق ذاتها بذاتها. لكن في مواجهة العرض الوشيك لزجاجة الكاتشب والتشديد غير المسبوق من المالية العامة، من الغريب الاعتقاد بأن مثل هذه التوقعات من المرجح أن تضرب بجذورها في الأرض.