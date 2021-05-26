الاتحاد الأوروبي يدعو فيسبوك وتويتر وتيك توك إلى وقف جني الأموال من المعلومات المضللة 

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في توقف منصات الإنترنت مثل فيسبوك عن جني الأموال من الإعلانات التي تروج معلومات مضللة.

وصرحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا للصحافة اليوم الأربعاء "نريد الوصول إلى مروجي المعلومات المضللة المنتظمين في هذه اللحظة، لا تزال المعلومات المضللة أمرا يحقق مبيعات جيدة".

وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن حملة لمراجعة مدونة السلوك الطوعي مع الموقعين بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر وموزيلا وتيك توك وعدد من المعلنين.

وسيتعين على المنصات أولا وقبل كل شيء تبادل المعلومات مع بعضها البعض حول الإعلانات التي تحتوي على مثل هذه المعلومات المضللة للقضاء على انتشار الادعاءات الكاذبة والمسببة للأضرار التي يمكن التحقق منها، وبهذه الطريقة، يمكن حظر العناصر الفاعلة التى تنشر محتوى تم كشف زيفه بالفعل بشكل منهجي.

ويجب أن تزيد المنصات أيضا من الشفافية حول سبب عرض الإعلانات، وفقا لبيان صحفي صادر عن المفوضية.

وقالت يوروفا للصحفيين: "هذه ليست رقابة، لكننا نريد أن تستخدم المنصات مزيدا من التحقق من المعلومات"، مضيفة أن هذا لا ينبغي أن تقوم به الشركات نفسها.