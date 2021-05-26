8 ملايين نخلة في القصيم تنتج أكثر من 38 صنفاً من التمور

تعيش القصيم حراكا اقتصاديا استعدادا لموسم التمور هذا العام بما تنتجه أكثر من 8 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة. وما يميز شجرة النخيل هو ثمرها فمنذ القدم كانت مصدرا رئيسا للغذاء نتيجة عمرها الطويل وتعايشها وانسجامها مع جيولوجية المنطقة وثمرها مصدر للبروتين والدهون والمواد المعدنية إلى جانب الاستفادة من أجزاء النخلة في متطلبات الحياة اليومية والصناعات التقليدية.

ويتنافس مزارعو النخيل على جودة المنتج وتنوع الأصناف التي تتجاوز 38 صنفا في الوقت الذي أسهمت الجوائز المحلية التشجيعية برعاية أمير القصيم على التميز وصولا لمزارع نموذجية. ويوازي انتشار مزارع النخيل في القصيم الاهتمام من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في مختلف الجوانب بُغية تطوير أساليب الزراعة وحماية أشجار النخيل من الآفات ومن ثَمَّ جودة المنتج .