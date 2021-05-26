البحرين تشدد قيود مكافحة كورونا وتغلق المتاجر والمطاعم أسبوعين

ذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن المملكة ستغلق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءا من غد الخميس في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نقلا عن الفريق الوطني المعني بمكافحة الجائحة أنه سيجري أيضا إغلاق مراكز التجميل والمنتجعات الصحية ومحال الحلاقة ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.