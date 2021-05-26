مجلس إدارة "إتحاد الخليج" يوصي بإستخدام رصيد علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

أعلنت شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير التوصية للجمعية العامة العادية للشركة بإستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغة 89.48 مليون ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة لتصبح الخسائر المتراكمة للشركة 27.8 مليون ريال بنسبة 12.14% من رأس المال.