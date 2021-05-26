أنت هنا

  • الرئيسية
  • أخبار الشركات
  • مجلس إدارة "إتحاد الخليج" يوصي بإستخدام رصيد علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

أخبار الشركات- محلية

مجلس إدارة "إتحاد الخليج" يوصي بإستخدام رصيد علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

مجلس إدارة "إتحاد الخليج" يوصي بإستخدام رصيد علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير التوصية للجمعية العامة العادية للشركة بإستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغة 89.48 مليون ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة لتصبح الخسائر المتراكمة للشركة 27.8 مليون ريال بنسبة 12.14% من رأس المال.

إنشرها

سمات

أخبار الشركات

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية