"تسهيل" تحصل على ترخيص لممارسة نشاط تمويل بطاقات الإئتمان في المملكة

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن حصول الشركة المتحدة للخدمات المالية "تسهيل" بتاريخ 25 مايو 2021 على ترخيص البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط تمويل بطاقات الإئتمان في المملكة وفقا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وقالت الشركة بأنه سوف يظهر الأثر المالي بعد البدء في تقديم خدمات تمويل بطاقات الإئتمان والذي من المتوقع ان يظهر ضمن النتائج المالية للنصف الثاني للعام المالي 2021.