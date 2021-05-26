أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح العام المالي 2020.
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- الجمعية العامة لـ"أسواق المزرعة" توافق على عدم توزيع أرباح عن العام 2020
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