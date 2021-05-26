أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

الجمعية العامة لـ"أسواق المزرعة" توافق على عدم توزيع أرباح عن العام 2020

الجمعية العامة لـ"أسواق المزرعة" توافق على عدم توزيع أرباح عن العام 2020

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح العام المالي 2020.

إنشرها

سمات

أخبار الشركات

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية