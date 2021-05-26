هل يمكن أن يتراكم المال الحقيقي كتحوط من التضخم؟

إذا كانت هناك صحيفة واحدة فقط ولا تصدر إلا مرة واحدة كل عقد، فماذا سيكون العنوان؟

طرح هذا السؤال في كتاب "الكون الموجود بجوارنا" المنشور من قبل مجلة New Scientist، حيث يقترح بول راسكين من مجموعة معهد تيلوس البحثية ومقرها بوسطن أن الجواب سيكون شيئا حول أطوار الكواكب. لا أظن ذلك. بالنظر إلى كيفية عمل صحفنا. لكن إذا انتقلنا إلى الصفحات المالية، سيكون العنوان الرئيسي مرة كل عقد معروفا: "أسعار الفائدة تصبح سلبية".

الانخفاض في أسعار الفائدة على مدار الـ40 عاما الماضية القصة التي تفسر، جنبا إلى جنب مع شقيقتها في السلاح، طباعة النقود، جميع القصص المالية الأخرى. ويفسر طفرة سوق الأسهم (أو الفقاعة)، والارتفاع الحاد في أسعار السندات، والأداء المتفوق الهائل للشركات التي لا تحقق في المجمل الكثير من المال (أسهم النمو) على الشركات التي تفعل ذلك في الغالب والتي تدفعها على شكل توزيعات أرباح (أسهم القيمة).

وكذلك يفسر طفرة (أو فقاعة) أسعار المنازل والعجز الكريه المتصاعد الذي تعاني منه صناديق المعاشات التقاعدية ذات المنافع المحددة. ويفسر أيضا صعود صناعة الأسهم الخاصة. وبالطبع يفسر ظهور العملات المشفرة.

بالتالي ماذا يمكن أن نفهم من أحدث أرقام التضخم من الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن ارتفاع التضخم من المفترض أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة؟ جاء تضخم مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بمعدل سنوي قدره 4.2 في المائة لشهر أبريل، وهو أكثر من ضعف معدل 2 في المائة الذي يخبرنا الاحتياطي الفيدرالي أنه يستهدفه (بطريقة مرنة نوعا ما). كان مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية 3 في المائة - وهو أعلى معدل منذ 25 عاما.

هل هذه ظاهرة مؤقتة؟ كثير من المحللين يعتقدون ذلك. سيخبرونك أن الشركات ليست لديها قوة تسعير كبيرة في الوقت الحالي، وأن هناك الكثير من الركود في سوق العمل وأن ظهور التكنولوجيا التعطيلية سيضع سقفا على قوة التسعير.

وسيشيرون أيضا إلى أن نسبة 4.6 في المائة تستند إلى تطبيع الأسعار بعد أن تم تخفيضها مؤقتا في بؤس الذعر الوبائي العام الماضي. كانت أسعار تذاكر الطيران وغرف الفنادق، لفترة وجيزة، مجانية عمليا.

هذا التأثير سيشق طريقه قريبا إلى خارج النظام. ولكن في حين أن هذه التأثيرات الأساسية قد تكون قد أضافت نقطة مئوية أو اثنتين، إلا أنها بعيدة كل البعد عن كونها القصة الكاملة. سيخبرك معظم الناس أنه يمكنهم الشعور بالطلب المتزايد (مثل الأسر في المملكة المتحدة، جمعت الأسر الأمريكية أكواما كبيرة من النقد الإضافي، نحو 1.7 تريليون دولار أثناء الوباء) وديناميكيات العرض الشحيحة (حالات النقص، والاختناقات، وانخفاض المخزونات) وهي تدفع الأسعار إلى الأعلى .

أستطيع أن أرى ذلك في محاولاتي لشراء كراسي حديقة في المملكة المتحدة. طلبت بعض المنتجات باهظة الثمن بالفعل منذ شهرين. ما زلت انتظر. ولم يعد هناك مجال لموسم الشواء. لكن ربما يكون الشيء الرئيسي الذي يجب النظر إليه هو الأجور. عندما تبدأ هذه في الارتفاع، نادرا ما يكون التضخم عابرا.

أعلنت ماكدونالدز للتو أنها ترفع أسعار الساعة بنسبة 10 في المائة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ستقوم تشيبوتل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة. قد لا يتحول هذا إلى دوامة تضخمية من نوع دوامة السبعينيات (مثلما قد تكون بعض الحكومات المثقلة بالديون حريصة على هذا النوع من الأشياء مثل بطاقة "الخروج من السجن"). ولكن يبدو من الواضح أن التضخم سيكون على الأقل أعلى من 2 في المائة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - حيث يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي المدعوم باللقاحات نحو القمر - لبعض الوقت في المستقبل.

سواء كانت النسبة هي 2 أو 5 أو 7 في المائة، فأنت بحاجة إلى حماية قوتك الشرائية. كيف؟ يقول البعض إن الإجابة عملة البيتكوين، التي يعتقدون أنها "الذهب الجديد". لن أضيع مساحة كبيرة على هذا. لاحظ أنه في الوقت نفسه الذي صدرت فيه أرقام التضخم في الولايات المتحدة، كان إيلون ماسك يخبر العالم أنه لم يعد مهتما بالبيتكوين بعد الآن. فقد لاحظ أن استخدامها للطاقة ليس بجنون صديقا للبيئة. البيتكوين، التي أمتلك فيها حصة صغيرة، تراجعت على الفور بنسبة 17 في المائة.

قد ترغب في الاستفادة من تقاعدك بعملة افتراضية تتفاعل أكثر مع نزوات تغذية تويتر لملياردير أكثر من تفاعلها مع بيانات كلية يمكن التحقق منها. بالنسبة لي لن أفعل ذلك، على الرغم من أنني سأعترف أنني مسرورة إلى حد ما بقيمة الإيثريوم الذي كان علي شراؤه عند محاولة فهم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ارتفعت أربعة أضعاف في غضون أشهر.

كما ناقشت في هذا العمود عدة مرات، قد يكون من الأفضل شراء الأسهم من النوع الذي يعوضك فعليا عن التضخم عن طريق دفع أرباح منتظمة تفوق التضخم. على سبيل المثال، يوجد حاليا 25 صندوقا استثماريا في المملكة المتحدة يدفع أكثر من 4 في المائة (انظر إلى City of London و Lowland، على سبيل المثال). يمكنك أيضا التحقق مرة أخرى من أن لديك تخصيصا جيدا للذهب، الذهب القديم الحقيقي، في محفظتك.

لكن إليكم فكرة أخرى. يبدو أن نوبة التضخم الأخيرة لدينا ستتزامن مع إدخال نوع جديد من المال - العملة الرقمية للبنوك المركزية (CBDC). تبحث معظم البنوك المركزية في كيفية إنشاء نوع من العملات الافتراضية واستخدامها بهدف التخلص من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المزعجة إلى الأبد، وفي الوقت نفسه ممارسة المزيد من السيطرة على مواردنا المالية. أكره فكرة موت النقود، فهي تعني أيضا الموت النهائي والكامل للخصوصية.

ولكن إذا اضطررنا إلى توديع الأوراق النقدية والعملات المعدنية كعملة قانونية حالية، فربما ينبغي أن نرحب باستثمار مثير للاهتمام (وإن كان متخصصا) - عملات معدنية قابلة للتحصيل. هذه عملات قابلة للتخزين والنقل وملموسة، فضلاً عن أنها غالبا ما يتم سكها بنوع المعادن الثمينة التي نادرا ما يضرها التضخم - الذهب الحقيقي والفضة.

كانت الأسعار ترتفع منذ بعض الوقت طالما أن الإنترنت جمع هواة الجمع والتجار العالميين معا، وشهد العام الماضي بعضا من أفضل نتائج المزادات على الإطلاق. لكن الموضة تلعب دورا هنا كما تفعل في كل شيء، كما يقول تيم روبسون من شركة المزادات سبينك، وهناك على الأقل بعض القيمة النسبية في الأشياء غير المرغوب فيها.

الشراء القياسي لهواة الجمع هو العملة الذهبية ذات الجنيهات الخمسة، التي يتم سكها من السنة الأولى من عهد تشارلز الثاني وما بعدها. لكن تم التغاضي قليلا عن عملتي الجنيه والجنيهين. ربما ينبغي أن تبحث عن عملات من عهد أسرة تيودور، التي هي أيضا غير رائجة نوعا ما. يوصي روبسون بالبحث عن عملات معدنية صغيرة في حالة جيدة ومزينة بصور الملوك (هناك مزاد في سبتمبر مع بعض القطع الجيدة فيه). هذه العملات لا تبدو رخيصة بشكل خاص الآن. لكن يمكن أن تبدو رخيصة عند النظر إلى الماضي - لاسيما إذا كان العنوان الرئيسي على الصفحة المالية لصحيفتنا الخيالية التالية التي تصدر مرة كل عقد هو: "التضخم يعود بسرعة".