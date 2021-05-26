حاملو العملات المشفرة في خطر إذا واجهوا البنوك المركزية

خذها من شخص يتلقى في كثير من الأحيان تغريداتهم ورسائلهم في البريد الإلكتروني: المتعصبون للعملات المشفرة هم غالبا أشخاص مندفعون ومصابون بالهوس.

قفز بعض الأشخاص إلى فئة الأصول هذه، أو العملة، مهما كان الاسم الذي تريد أن تطلق عليها، من أجل المتعة فقط. بالنسبة للآخرين، فإن كسب بعض المال هدف جيد لهم وإن كان بعيدا، وغالبا ما يكون ناجحا. وهي هواية، أو انشغال جانبي. لكن بالنسبة للمؤيدين الحقيقيين، فإن العملة المشفرة أسلوب حياة.

إنهم واقعون بشدة في غرام هذه الرموز الرقمية، وعلى رأسها عملة بيتكوين، ويرجع ذلك جزئيا إلى طبيعتها الفوضوية - عزلتها عن الحكومة الكبيرة، والخدمات المصرفية الكبيرة، والسياسة النقدية الكبيرة. في الحياة الواقعية، يسير هؤلاء الأشخاص بيننا. على الإنترنت، يمكنك اكتشافهم بأعين الليزر في سيرهم على تويتر.

المجتمع الضيق للعملات المشفرة هو بالضبط كما يدل عليه اسمه – مجتمع ضيق صلب وملتزم بأصل له على الأقل بعض القيمة الحقيقية، على أساس الثقة المتبادلة. كما هي الحال في أي مجتمع ضيق، فإن أعضاءه يقاتلون. اندلعت الحرب الأهلية منذ أن أقر إيلون ماسك، المدافع الأكبر عن العملة المشفرة، علنا أن الطريقة كثيفة الطاقة التي "تنقب بها" أجهزة الكمبيوتر في هذه العملات تمثل تهديدا على البيئة.

بالنسبة للبعض، هذه بدعة. لكن الانقسام الحقيقي هو إما نحن أو هم. المؤيدون بالعملات مقابل الرافضين لها. يشير الأكاديميون الذين يدرسون هذا الفضاء وحتى بعض المهنيين العاملين فيه إلى عدم استعداد "قبلي" للتعامل مع النقد أو التحدي.

ليس من الصعب أن نرى من أين يأتي هذا الشعور بالحرمان من الحقوق. تركت الأزمة المالية الكبرى في 2008 لدى كثير من الناس شعورا بأن النظام لا يعمل لمصلحتهم. في العملة المشفرة، وجدوا طريقة يحتمل أن تجعلهم أغنياء (وهذه رغبة لا بأس بها) وربما حتى لاستبدال الأموال والمدفوعات كما نعرفها.

يقول المؤيدون لها إن البنوك المركزية لا يمكن الوثوق بها، فهي تضعف قيمة العملات الوثيقة مثل الدولار من خلال طباعة النقود. يريد المنظمون حبس الناس العاديين داخل التسلسل الهرمي المالي الحالي. كلاهما والحكومات يراقبون عن كثب، على وشك تدمير نظام مالي بديل لا يمكنهم السيطرة عليه.

هناك بذرة من الحقيقة كامنة داخل طريقة التفكير هذه. يبدو أن الشبكة تضيق حقا حول سوق مزدهرة ولكن غير منظمة إلى حد كبير.

في الآونة الأخيرة، أصوات قرع الطبل أخذت تتعالى. جلب هذا الأسبوع انهيارا مذهلا بنسبة 30 في المائة وتعافيا مفاجئا في سعر بيتكوين والأصول المشفرة ذات الصلة بعد أن حذر البنك المركزي الصيني المؤسسات المالية من قبول العملات المشفرة للمدفوعات. قال بنك الصين الشعبي إنها "ليست عملة حقيقية". بعد أيام، طلبت مقاطعة صينية من السكان إطلاق الإبلاغ عن الذين يقومون بتعدين العملات المشفرة عبر خط هاتفي ساخن.

الأربعاء، بينما كان سعر بيتكوين في حالة هبوط حر، ألقى البنك المركزي الأوروبي قنبلة يدوية على حشد العملات المشفرة. في مراجعته حول الاستقرار المالي، قارن الارتفاع الهائل في أسعار العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة بـ"هوس الزنبق" وفقاعة بحر الجنوب في القرنين الـ17 والـ18. وقال إن عملة بيتكوين "محفوفة بالمخاطر والمضاربة" ولها "بصمة كربونية باهظة" وارتباط محتمل بالنشاط "غير المشروع".

لكن ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن البنك المركزي الأوروبي قال إنه نظرا لأن الأصول المشفرة لا تستخدم على نطاق واسع للمدفوعات ولأن المؤسسات المالية في المنطقة لديها "القليل من التعرض" لها، فإن "مخاطر الاستقرار المالي تبدو محدودة في الوقت الحالي".

الرسالة هنا: إذا تهاوت هذه السوق، فلا نرى أي سبب للتدخل ودعمها. مشترو العملات المشفرة يتحملون وحدهم المسؤولية ولن يجدوا معينا.

في اليوم نفسه، قال مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنهما لا يريان أي سبب يجعل انخفاض العملات المشفرة يزعج النظام المالي الأوسع. قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: "نحن جميعا ندرك تماما أن العملة المشفرة يمكن أن تكون شديدة التقلب".

لاحظ رافائيل بوستيك، زميله في الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن العملات المشفرة تفتقر إلى "الوصول" إلى الاقتصاد. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول هذا الأسبوع إن بعض أنواع تكنولوجيا التشفير "تنطوي على مخاطر محتملة" وتحدث عن زيادة الرقابة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إنه سيكون "صريحا بلا مواربة" بشأن هذه المسألة. وأضاف أن العملات المشفرة "ليست لها قيمة جوهرية. لا يحب أن يشتريها الشخص إلا إذا كان مستعدا لخسارة كل ماله".

يعمل عدد من البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، على إصدارات رقمية خاصة بها من عملاتها الحالية - وهو تطور يمكن أن يجعل بعض الفوائد المفترضة للعملات المشفرة موضع نقاش، بما في ذلك سرعة التحويلات. سلطات الضرائب الأمريكية تشدد الإجراءات. وكما توضح التعليقات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي حول استهلاك الطاقة الهائل في إنتاج عملة بيتكوين، فإن مسألة الكربون تثير قلق الأجندة. بعد كل شيء، تعدين بيتكوين على مستوى العالم يستهلك كميات من الكهرباء أكثر مما تستهلك باكستان.

كان من الواضح أن الألم الذي أصاب سعر بيتكوين لم ينته الأربعاء إلا حين قام ماسك بتغريد دعمه للعملة، الذي تمتلك شركته كمية بقيمة 1.5 مليار دولار على الأقل. القول المأثور في الأسواق: لا تقاتلوا البنوك المركزية، ولا تحاربوا الاحتياطي الفيدرالي على وجه الخصوص. لكن في الوقت الحالي، من الواضح أن ماسك إذا دخل في معركة مباشرة من أجل تفوق بيتكوين، فإنه سيفوز. وهو يملي السعر. لا تحاربه. لكن من غير المرجح أن يظل هذا الوضع إلى الأبد.

إذا، وعندما، تتولى البنوك المركزية والهيئات التنظيمية السيطرة فعلا، فمن المحتمل أن تقضم جزءا كبيرا من قيمة العملات المشفرة وتترك بعض أصحابها يعانون خسائر لا يستهان بها. لكن أي شخص يتعرض للإفلاس لن يتمكن من الشكوى لأنه لم يكن هناك من يقول له: "قد أعذر من أنذر".