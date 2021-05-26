السعودية وروسيا .. خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

انعقدت، أمس، عبر الاتصال المرئي، الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين السعودية وروسيا.

ورأس الجانب السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، فيما رأس الجانب الروسي ألكساندر نوفاك نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي.

وأكدت اللجنة أهمية الزيارتين التاريخيتين، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لموسكو في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، وزيارة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، للرياض، في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2019، والمحادثات التي جرت بين القائدين خلالهما.

وبمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أعمال اللجنة المشتركة تحظى بمتابعة دائمة ودعم مستمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما أن انعقاد اجتماعات اللجنة، بشكل منتظم، إشارة واضحة إلى الرغبة الجادة، من المملكة وروسيا، في الوصول إلى تعاون أكبر بينهما، وبرهان على أن الشراكة بين البلدين هي الآن أقوى من أي وقت مضى.

واتفق الطرفان على المرحلة الثانية من خريطة الطريق "خطة العمل" لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي السعودي - الروسي رفيع المستوى، الذي وقع، في الرياض، في 14 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2019.

كما جرى الاتفاق على ما يقارب 60 مجالا من مجالات التعاون بين البلدين، ووضع 51 فرصة ومشروعا، على خريطة الطريق، الأمر الذي ضاعف عدد المشاريع الجديدة ثلاث مرات، تقريبا، خلال هذه المرحلة من خريطة الطريق، التي تمتد إلى عام 2023.

وكانت اللجنة قد ركزت، في مناقشاتها، على 11 قطاعا، هي: الطاقة، والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات التواصل، والصناعة، والصحة، والتعليم والعلوم، والفضاء، والإعلام، والثقافة والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية والزراعة.