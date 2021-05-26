ألمانيا تتجه لتخفيف تدريجي للعمل من المنزل .. انكماش قاطرة الاقتصاد الأوروبي يفوق التوقعات

انكمش الاقتصاد الألماني، الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8 في المائة، على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لما أظهرته بيانات أمس.

ووفقا لـ"رويترز"، بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات المنطقة، وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1 في المائة، على أساس سنوي.

وكان استطلاع رأي أجرته "رويترز" قد أشار إلى انكماش 1.7 في المائة، على أساس فصلي في الربع الأول 3 في المائة، على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه ثقة الأعمال بألمانيا في أيار (مايو) وسط آمال في تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من أزمة جائحة كورونا. وأعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ أمس، أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 99.2 نقطة هذا الشهر من قراءة نيسان (أبريل) الماضي الذي سجل 96.6 نقطة، وتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أيار (مايو) إلى 98 نقطة.

وبحسب بيانات المعهد، ارتفعت توقعات الشركات بالنسبة للأعمال المستقبلية، كما ارتفع تقييمها بالنسبة للوضع الحالي.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد: "الاقتصاد الألماني يتحسن بسرعة، وإن مناخ الأعمال تحسن في جميع المجالات، التي شملها الاستطلاع، حتى في قطاعي التجارة والخدمات، اللذين تأثرا بشدة بقيود كورونا".

وأضاف: "التفاؤل عاد خاصة في قطاعي الضيافة والسياحة، كما يواصل قطاع البيع بالجملة الاستفادة من الطفرة الصناعية، إذ إن تجار التجزئة يأملون في مزيد من التخفيف لقيود احتواء الجائحة.

كما ارتفعت التوقعات في قطاع البناء، على الرغم من تفاقم مشكلة نقص المواد مجددا، ويوجد حاليا عجز في تسليم عديد من المواد الخام والمنتجات الوسيطة، التي ترجع، من بين أمور أخرى، إلى مشكلات في التجارة الدولية بسبب الجائحة. وبحسب البيانات، فإن التطلعات بالنسبة للاقتصاد الألماني مرتفعة بوجه عام، وذلك على خلفية التقدم في حملة التطعيم وخفوت التوتر نسبيا بالنسبة لوضع الجائحة.

وفي سياق متصل، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ألتماير أمس في بث مباشر على موقع صحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن فكرة العودة للحياة الطبيعية تعني بالتأكيد أنه يمكن للمرء العودة للعمل في مكان العمل".

وأضاف الوزير الألماني أنه سيكون هناك "خفض تدريجي للوائح الخاصة بالعمل من المنزل".

ولكن الوزير أعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده أنه يمكن لكثير من العاملين مواصلة العمل من المنزل، على الرغم من ذلك، لافتا إلى أن كثيرا من أصحاب العمل والموطفين قاموا بالتنسيق وجعلوا توفير نماذج عمل أكثر مرونة أمرا ممكنا، وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أحد الدروس الإيجابية من أزمة كورونا.

من جانبه، تعهد اتحاد أصحاب العمل في ألمانيا بأن تستمر الشركات في إتاحة العمل من المنزل وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حتى بعد إنهاء الإلزام بذلك من الحكومة.

وقال شتفن كمبتر المدير العام للاتحاد، أمس: "نحن أصحاب العمل قلنا دائما بشكل واضح إننا ندعم إجراء الاختبار والعمل من المنزل لأجل مصلحة العاملين والمصلحة الخاصة للشركات".

وأوضح أن الشركات احتجت فقط على لوائح قانونية بيروقراطية، ومن المقرر أن تنتهي هذه البيروقراطية في نهاية حزيران (يونيو) المقبل- ولا يعني ذلك نهاية العمل من المنزل أو نهاية إجراء الاختبارات، مؤكدا أن أصحاب العمل يدعمون العاملين لديهم.

يشار إلى أن اتحاد الصناعات الألمانية دعا إلى إنهاء إلزام العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الشركات. وجاء في وثيقة الموقف الخاصة بالاتحاد، التي تم نشرها أمس، والموجهة للحكومة الاتحادية، أن حدوث أوجه تقدم في عملية التطعيم يجب ربطه بالعودة إلى حياة عمل عادية.

ودعا الاتحاد أيضا إلى وضع خطة مرحلية تحدد الطريقة، التي يمكن من خلالها الحد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وإلغائها داخل الشركات.

يشار إلى أن لوائح الحماية من فيروس كورونا في العمل تنص على أنه يتعين على أصحاب العمل توفير إمكانية العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا، وبحسب الخطط الحالية، تنتهي هذه اللوائح في نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

وأظهر استطلاع حديث أن نحو ثلث البالغين في ألمانيا يخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بصورة دورية في الوقت الحالي. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 30 في المائة، ممن شملهم الاستطلاع يجرون الاختبار مرة إلى مرتين أسبوعيا على الأقل.

وبحسب الاستطلاع، لا يخضع نحو 66 في المائة، لمثل هذا الاختبار الدوري. وأظهر الاستطلاع أن إجراء الاختبارات الدورية انتشر بشكل قوي بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، بواقع 42 في المائة، مقابل 22 في المائة، بين من تزيد أعمارهم على 55 عاما.

وتتولى الحكومة الألمانية منذ بداية آذار (مارس) الماضي تكاليف إجراء اختبار سريع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، بمساعدة فرد مدرب. كما تتوافر مثل هذه الاختبارات الدورية في المدارس أيضا. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 21 و24 أيار (مايو) الجاري وشمل 6820 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما.



بدوره ينس شبان طالب وزير الصحة الألماني بزيادة الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية. وقال شبان في رسالة عبر الفيديو عرضت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس، إن المنظمة لا تستطيع بالمخصصات الحالية تلبية التوقعات، بما في ذلك حماية العالم من جوائح جديدة.

وذكر شبان أنه بالإضافة إلى مساهمات الأعضاء المنخفضة، التي لم تزدها الدول الأعضاء الـ 194 منذ أعوام، هناك أيضا نقص في أموال الصناديق الخاصة، مثل تلك المخصصة على سبيل المثال لمهام الطوارئ، وقال: "هذا غير مقبول".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال جائحة كورونا أصبحت ألمانيا أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، بنحو 900 مليون يورو لميزانية عامي 2020- 2021. وتأتي مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الخيرية في المرتبة الثانية. وبحسب محللي الميزانية في منظمة الصحة العالمية، فإن مساهمة الصين في هذه الفترة تبلغ نحو 150 مليون يورو. وفي عامي 2019- 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خفض المخصصات بشكل كبير. كما انتقد شبان غياب الإرادة السياسية في عديد من المناطق لتطبيق مقترحات حول تحسين أداء المنظمة، التي قد تم تقديمها عقب أزمات سابقة، وقال: "لا يمكننا تحمل حدوث ذلك مرة أخرى"، مضيفا أنه لا ينبغي العودة إلى جدول الأعمال الطبيعي عقب انتهاء جائحة كورونا. وعلى غرار المستشارة أنجيلا ميركل، دعا شبان أيضا إلى إبرام معاهدة دولية بشأن الجوائح، بغرض إلزام البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة بشكل مكثف بحيث يمكن دق ناقوس الخطر في وقت مبكر ويمكن اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروسات في جميع أنحاء العالم.