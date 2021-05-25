الطلب على الوقود على أعتاب دفعة قوية .. انتعاشة متوقعة لحركة السفر خلال الصيف

تراجعت أسعار النفط الخام أمس، بعد مكاسب قياسية بعد أنباء عن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تمديد اتفاق للمراقبة بين الجانبين لشهر إضافي.وكان تعثر المفاوضات خلال الأيام الماضية دفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في أسبوع بمكاسب نحو 3 في المائة بسبب تراجع التوقعات بشأن تجدد وفرة الإمدادات النفطية في الأسواق وبتأثير من التعافي المستمر في الطلب العالمي في الولايات المتحدة وأوروبا جراء انتشار اللقاحات وتخفيف قيود الإغلاق وانتعاش حركة السفر خلال الصيف.ويعتزم وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك+" عقد اجتماع شهري جديد مطلع حزيران (يونيو) للتباحث حول مستجدات السوق ومراجعة أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات، وسط تكهنات باستمرار التمسك بالتخفيف التدريجي لقيود الإنتاج لمواكبة انتعاش الطلب في فصل الصيف.ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون "إن التقلبات السعرية متواصلة لحين حسم عدة ملفات منها مفاوضات فيينا وأزمة الوباء في آسيا، وهو ما جعل عديدا من التقارير الدولية يؤخر توقعات حدوث الانتعاش المستدام للنشاط الاقتصادي بعد يونيو المقبل.وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة في جي إندستري الألمانية "إن الموجة الحادة من إصابات كورونا في الهند أدت إلى إثارة مخاوف عميقة حول خسائر فادحة تلحق بالطلب العالمي على النفط الخام والوقود، لكن بعض تقديرات البنوك الاستثمارية تقدم رؤية متفائلة حول الأزمة من خلاف توقع أن تكون ذروة الخسائر في بيانات شهر مايو الجاري".ولفت إلى أن بقاء الهند بعيدة عن حالة الإغلاق العام الشامل والمشدد رغم استفحال الجائحة ساعد على تقليل الأضرار على سوق النفط الخام، حيث أبقت الهند مصافي التكرير تعمل وتوفي بجميع التزامات الاستيراد الخاصة بها في أبريل الماضي حيث كانت هناك حالة عدم يقين بشأن ضعف الطلب، وقد اتخذت الولايات الهندية المختلفة إجراءات شملت قيودا متباينة لاحتواء انتشار الوباء، موضحا أنه مع تصاعد الأزمة جاءت مبيعات المصافي للنصف الأول من مايو ضعيفة للغاية.من جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات "إن الطلب على منتجات النفط في الهند انخفض بنسبة 9.4 في المائة إلى 17 مليون طن متري في نيسان (أبريل) مقارنة بأحجام مارس، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب في أيار (مايو) على نحو أكبر".وأشار إلى أن الطلب على الوقود على أعتاب دفعة قوية بفعل موسم القيادة في الولايات المتحدة واستعادة حركة السفر والطيران حالة الانتعاش مرة أخرى، لافتا إلى بيانات أمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة ستشهد زيادة في عدد المسافرين هذا العام بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 37 مليون شخص لمسافة 50 ميلا أو أكثر، وعلى الرغم من هذا إلا أنه لا يزال أقل بمقدار ستة ملايين شخص من أرقام المسافرين قبل الوباء.ويرى، ماركوس كروج كبير محللي شركة إيه كنترول لأبحاث النفط والغاز أن عودة خط أنابيب الوقود الأمريكي كولونيال لا تزال لم تسترجع المستويات الطبيعية بالكامل حتى الآن، وهو ما يعني وجود ضغوط مستمرة على الإمدادات والمعروض من الوقود وبالتالي ارتفاع الأسعار، خاصة أن هذا الهجوم السيبراني هو الأخطر من نوعه وتم احتواؤه من خلال فدية ضخمة، إلا أنه أثار كثيرا من القلق على أمن الإمدادات النفطية وبنيتها التحتية.وأشار إلى ارتداد أسعار النفط بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة بفعل الغموض حول مدى نجاح مفاوضات فيينا النووية، لكن بشكل عام يمكن القول "إن السوق مدعومة بتوقعات إيجابية تتعلق بأن الطلب على الوقود عالميا آخذ في الارتفاع مع إعادة فتح الاقتصادات الرئيسة في أوروبا وارتفاع أعداد السفر في الولايات المتحدة".وتشير مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة أجركرافت الدولية إلى أن شركات الطاقة تستعد للتعافي من تأثيرات الجائحة مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرة إلى أن أكبر خمس شركات نفط وغاز في العالم شهدت انخفاضا في إجمالي إيراداتها بنسبة 30 في المائة في العام الماضي، بحسب بيانات دولية.وأضافت أن "انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي كان أكبر عائق لمبيعات جميع شركات النفط والغاز بعدما تضررت مشاريع المنبع والمصب على السواء من الأزمة الناجمة عن الوباء"، لافتة إلى أن الشركات الدولية العملاقة مثل إكسون موبيل وبي بي وبتروتشاينا سجلت خسائر تاريخية.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من 3 في المائة، في الجلسة السابقة مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 68.16 دولار للبرميل بعد افتتاح الأسواق الأوروبية، بعد أن قفزت 3 في المائة، الإثنين، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6 في المائة لتسجل 65.63 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9 في المائة في الجلسة السابقة.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 66.93 دولار للبرميل الإثنين مقابل 64.18 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك الثلاثاء "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، وإن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 67.52 دولار للبرميل".