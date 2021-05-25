بلدة الخبراء التراثية ... عبق الزمن الماضي

تعد بلدة الخبراء التراثية أحد مواقع التراث العمراني بمنطقة القصيم بالنظر إلى عمرها المتجاوز 200 عام وموقعها على الضفة الشمالية لوادي الرمة.

واشتهرت البلدة التي تبعد 60 كيلو مترا عن بريدة بأبنيتها الطينية التي لا تزال صامدة أمام العوامل الطبيعية ومحاصيلها الزراعية ومن أهمها معية أو عيش الخبراء.

وعرفت بلدة الخبراء التي استقت اسمها من تجمع مياه الأمطار والمياه الفائضة من وادي الرمة قديما بسوق المجلس في وسط البلدة ومسجدها المبني بشكل دائري، وأبوابها الأربعة "القبلي" في الجهة الغربية و "باب مكة" في الجهة الجنوبية و "باب المحمل" في الجهة الشرقية و "باب كركوك" في الجهة الشمالية.

ومن المواقع الأثرية الباقية إلى يومنا برجين للمراقبة في الجانب الشرقي من بقايا سور "العقدة" والبرج الواقع في الجهة الشمالية والبيت المعروف بقصر النويصر بشقيه وبيت العويرضي ودكان العوهلي بوسط البلدة.