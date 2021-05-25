الأسهم السعودية تصعد 1.25% وتغلق قرب مستوى 10450 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء بأعلى وتيرة ارتفاع في 3 أسابيع، وسط انتعاش لأسهم القطاع البنكي بعد ضغوط بيعيه خلال الجلسات الأربع الماضية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10448 نقطة مرتفعا بنحو 129 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.36 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 319.7 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 397.2 ألف صفقة.



وأتت أسهم مصرف الراجحي وبنك الرياض على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 1.8 و5.7 في المائة، ايضا نجد مكاسب على أسهم البنك الأهلي السعودي و "اس تي سي" ومصرف الإنماء بأكثر من 1 في المائة.



إلى ذلك، صعدت أسهم 138 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم عناية للتأمين بمكاسب بالحد الأعلى تلاه بنك الرياض ثم أسهم الإنماء طوكيو مارين بمكاسب 5.7 في المائة لكل منهما.

كذلك ارتفاعات واسعة طالت أسهم كل من تبوك الزراعية وسيسكو واكستر وسبكيم العالمية وكذلك العالمية للتأمين بأكثر من 4 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 48 شركة تصدرها أسهم تهامة للإعلان وأسهم أملاك العالمية بعد تراجعهما بنحو 3.4 في المائة، في حين يأتي تراجع أملاك العالمية بعد نهاية أحقية توزيع أرباح بواقع 0.8 ريال للسهم، ايضا تراجعت كل من أسهم المواساة والجبس وكذلك وفرة بأكثر من 2 في المائة.

