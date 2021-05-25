"السودة للتطوير" توقع مذكرة تعاون مع "الدارة" لحفظ الموروث الإنساني الثقافي

وقع المهندس حسام المدني الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير مذكرة تعاون ثقافي مع الدكتور فهد السماري الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز بهدف حفظ الموروث الإنساني الثقافي عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة المجتمعات قديما.

وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي شركة السودة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لحفظ الموروث الثقافي وإثراء الأرشيف الوطني لعسير تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة السودة بحفظ الموروث الإنساني الثقافي في السودة ورجال ألمع وإبراز ثقافة وأصالة المنطقة.

حضر توقيع مذكرة التعاون الأمير تركي بن طلال أمير عسير وشيوخ قبائل السودة ورجال ألمع وعدد من المؤرخين والروائيين من المجتمع المحلي. وتسهم مذكرة التعاون في مساندة شركة السودة للتطوير بالمحتوى في الجوانب التراثية والثقافية وستعمل مع شيوخ القبائل والمؤرخين والأدباء من المجتمع المحلي لحفظ التراث المادي وغير المادي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن السودة ورجال ألمع تتميز بمجتمعها الأصيل وتراثها الغني وثقافتها الأصيلة التي تسعى الشركة لتوثيقها بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز. يذكر أن شركة السودة للتطوير تهدف لإبراز وتعزيز التراث الثقافي في السودة وأجزاء من رجال ألمع لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية غنية بمجتمعها الأصيل وثقافتها الفريدة.