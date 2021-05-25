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أخبار الشركات- محلية

هيئة السوق توافق على طرح وحدات "صندوق ملكية – العجلان ريڤييرا" طرحا عاما

هيئة السوق توافق على طرح وحدات "صندوق ملكية – العجلان ريڤييرا" طرحا عاما

الاقتصادية من الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة ملكيّة للاستثمار " على طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري" صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا " طرحا عاما.

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