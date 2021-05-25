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أخبار الشركات- محلية

"إعمار المدينة الاقتصادية" تقدم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق

"إعمار المدينة الاقتصادية" تقدم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تقدمها أمس بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.

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