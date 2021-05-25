أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تقدمها أمس بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.
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- "إعمار المدينة الاقتصادية" تقدم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق
أخبار الشركات- محلية
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