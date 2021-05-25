الجمعية العامة لـ"أملاك" توافق على توزيع أرباح نقدية عن العام 2020

أعلن مجلس إدارة أملاك العالمية للتمويل العقاري الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حيث تمت الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 0.80 ﷼ للسهم الواحد والتي تمثل 8 % من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الإستحقاق.