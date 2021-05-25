استعمالات الفعل «أَدْخَلَ»

الفعل: (أَدْخَلَ) يتعدّى إلى مفعول واحد، وإلى مفعولين يقال: أَدْخَلَه في المكان أي سَمَح له بالدخول أو صَيَّره داخِلَه وأَدْخَلَ يَدَه في الحقيبة: أولجها، وأَدْخَلَ السرورَ على نفسه: جَعَلَ نفسه مسرورة، وأَدْخَلَ تعديلًا: أجراه، وأدْخَل البيانات: خَزّنها ونحو ذلك من المعاني المتعدّدة المفهومة من التراكيب المتعدِّدة ويتعدّى إلى مفعولين مثل: أَدْخَلَه البيتَ، وورد في القرآن متعديّا إلى مفعولين في أكثر من موضع، قال الله تعالى: "وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" سورة المائدة من الآية 12 - انظر معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، (دخل وأدخَل).