ارتفاع عائدات السندات يثير أعصاب "المركزي الأوروبي"

ترتفع تكاليف الاقتراض لحكومات منطقة اليورو مرة أخرى، ما يثير أعصاب صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قبل قرارهم بشأن ما إذا كان سيتم إبطاء مشتريات الأصول اعتبارا من الشهر المقبل.

إذا قام البنك المركزي الأوروبي فعلا بتخفيض مشترياته من السندات من وتيرته الأخيرة التي تزيد قليلا على 80 مليار يورو من صافي المشتريات شهريا في اجتماع مجلس الإدارة في العاشر من يونيو المقبل، فسينضم إلى البنوك المركزية الأخرى التي فعلت ذلك حتى الآن ردا على توقعات اقتصادية أفضل، بما في ذلك في كندا والمملكة المتحدة.

ناقش المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما إذا كان سيبدأ الحديث عن تقليص مشترياته من السندات في اجتماع عقد في أواخر أبريل.

لكن الارتفاع الأخير في عائدات السندات يؤكد مدى الحذر الذي سيحتاج إليه البنك المركزي الأوروبي في التراجع عن جهوده التحفيزية الطارئة، إذا أراد تجنب الارتفاع غير المرغوب فيه في تكاليف التمويل لبعض الاقتصادات الأضعف في الكتلة.

ردا على سؤال الجمعة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبطئ مشترياته من السندات، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد إن الوقت "مبكر جدا، وليس من الضروري في الواقع مناقشة القضايا طويلة الأجل". وأضافت لاجارد: "قلت مرارا وتكرارا إن صانعي السياسة بحاجة إلى توفير الجسر الصحيح عبر الوباء، حتى مدة لا بأس بها ضمن فترة التعافي، لكي نتمكن من الوفاء بالمهمة التي انتدبنا إليها، وهذا ما سنفعله".

سحب التحفيز النقدي بعد الأزمة هو عمل بحاجة إلى توازن دقيق. حين تفعل ذلك بسرعة كبيرة فوق الحد، فإن من الممكن أن تخيف المستثمرين، وتعرض التعافي للخطر. لكن حين تفعل ذلك ببطء شديد فممن الممكن أن يتسارع الاقتصاد، ما يجعل تشديد السياسة لاحقا أكثر إيلاما.

قال بول ديجل، نائب كبير الاقتصاديين في أبردين ستاندرد إنفستمنتس، "إنها خدعة ساحر. إذا تمكنت لاجارد من إدارة التواصل من خلال كونها مطمئنة للغاية، فربما يمكنها تجنب تسمية هذا بالتناقص والتسبب في تعميق موجة البيع".

كان "الصقور" الميالون للطابع المحافظ في مجلس البنك المركزي الأوروبي يضغطون لأسابيع لإبطاء وتيرة شراء السندات بحجة أن هذا يبرره تحسن توقعات النمو والتضخم الذي من المرجح أن ينعكس في أحدث توقعات البنك المركزي الشهر المقبل.

لكن تراجع بعض أعضاء المجلس من "الحمائم"، مطالبين البنك المركزي الأوروبي بالمحافظة على التحفيز على الأقل إلى أن يتعافى الاقتصاد تمامًا من الوباء، ويرتفع التضخم بشكل مستدام تماشيا مع هدف البنك.

قال أحد أعضاء المجلس إن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يبطئ مشترياته من السندات، لأن المستثمرين كانوا يبالغون في رد فعلهم على المخاوف حول ارتفاع التضخم، الذي يعتقد البنك المركزي بأنه سيكون مؤقتا فقط، مضيفا "لا نريد تشجيع ذلك من خلال إرسال إشارة مع تباطؤ في عمليات الشراء".

ما يزيد في تعقيد الوضع بالنسبة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي الانخفاض الأخير في أسعار السندات الحكومية، ما رفع المتوسط المرجح لإجمالي الناتج المحلي لعائدات السندات لأجل عشرة أعوام في منطقة اليورو إلى 0.27 في المائة، ويعد أعلى مستوى منذ يونيو العام الماضي.

كانت هذه الخطوة مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف الاقتراض في ألمانيا - وهي نقطة مرجعية لبقية منطقة اليورو - من مستويات منخفضة للغاية منذ بداية العام، حيث يستجيب المستثمرون لتحسن التوقعات. وكان العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام مرتفعا نسبيا عند سالب 0.12 في المائة الجمعة. يتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن يصبح العائد إيجابيا في وقت لاحق من هذا العام.

يتمثل التحدي الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي في أنه ملتزم بالمحافظة على "ظروف تمويل مواتية" - منع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والحكومات من تجاوز التعافي الاقتصادي. كان رد فعل البنك المركزي الأوروبي على القفزة المهمة الأخيرة في عائدات السندات في منطقة اليورو في بداية هذا العام من خلال الالتزام بشراء السندات "بوتيرة أعلى بكثير" خلال الربع الثاني.

ولكن في الوقت نفسه، كانت منطقة اليورو لا تزال مثقلة بإجراءات احتواء فيروس كورونا، والبنك المركزي ينظر إلى ارتفاع عائدات السندات على أنه تداعيات غير مبررة من الولايات المتحدة، التي كانت تتعافى بشكل أسرع بسبب حزمة تحفيز مالي مقدارها 1.9 تريليون دولار.

الآن، يعتقد المستثمرون أن سوق السندات الأوروبية مدفوعة بمزيد من علامات التعافي الحقيقية. قال محمد كاظمي، مدير محفظة في Union Bancaire Privée، "كان هناك قدر كبير من التشاؤم في توقعات منطقة اليورو في بداية العام. الآن مع تسارع برامج اللقاحات، نشهد اللحاق ببعض التفاؤل الذي تم احتسابه بالفعل في الولايات المتحدة".

آفاق النمو الأكثر إشراقا تضعف جاذبية الأصول فائقة الأمان، مثل سندات الحكومة الألمانية. كما ارتفعت توقعات التضخم في الداخل والخارج.

يبلغ معدل التعادل في ألمانيا للسندات لأجل عشرة أعوام، وهو مقياس قائم على السوق لتوقعات التضخم، 1.41 في المائة، بارتفاع من أقل من 1 في المائة في وقت سابق من هذا العام. في حين أن هذا لا يزال أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو أقل بقليل من 2 في المائة، فهذا يعني أن العوائد الحقيقية - المعدلة لاحتساب التضخم - ظلت ثابتة على الرغم من موجة البيع المكثفة في سوق السندات.

قالت كاتارينا أوتيرمول، وهي اقتصادية في أليانز، إن توقعات التضخم المرتفعة تجعل من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي "برفع قدمه عن الدواسة قليلا" عن طريق إبطاء مشتريات السندات إلى ما بين وتيرة الربعين الأول والثاني، مضيفة أن يظل هذا "تحديا من حيث التواصل".

يكمن الخطر في أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يسرع الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض للاقتصادات الأضعف والأكثر مديونية - ما يسمى محيط منطقة اليورو. بلغ العائد على السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر عند 1.16 في المائة الأربعاء. وصل العائد الإضافي، أو الهامش، الذي تدفعه روما مقارنة ببرلين على السندات لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته منذ يناير.

يوضح فريدريك دوكروزيه، وهو محلل استراتيجي في بيكتيت لإدارة الأصول، "من السهل على الصقور القول إن هذا كله جزء من انتعاش صحي في توقعات التضخم، وأن المستوى المطلق للعوائد لا يزال منخفضا. ولكن عندما تتحدث عن المخاطر على الانتعاش، عليك أن تنظر إلى الهوامش التي تدفعها بلدان محيط منطقة اليورو".