"الصحة": لاتوجد وفيات بين المحصنين بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الدراسات للوفيات في المملكة أثبتت أن الفئات التالية أعلى خطورة للوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19":

- الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78% من الوفيات

- مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء

- مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء

- مرضى السمنة وقصور الكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء

- المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعف مقارنة بالأصحاء



- وفيات الأشخاص المحصنين بلقاح كورونا 0%