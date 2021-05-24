الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن في حرب" ضد كورونا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أن العالم "في حرب" ضد كوفيد-19، داعيا المجتمع الدولي لتبني منطق الحرب في مسعاه لمكافحة الوباء.

وقال غوتيريش "نحن في حرب ضد فيروس. نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا"، وذلك في مستهل الاجتماع السنوي الرئيسي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.