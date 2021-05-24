الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال النمو الاقتصادي العالمي

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم بدفعة من الأسهم الحساسة لنمو الاقتصاد العالمي مع تفاؤل المستثمرين ببيانات إيجابية لأنشطة المصانع الأمريكية ساعدت المؤشر داو على الإغلاق على زيادة في الجلسة السابقة.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.17% ليغلق عند 28364.61 نقطة فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1913.04 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الأمريكية اكتسبت زخما في أوائل مايو مدفوعة بطلب محلي قوي.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز "أصبح لدى المستثمرين نظرة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد الارتفاع في داو ولذلك اتسمت أسهم شركات الشحن وشركات تصنيع السيارات بالقوة". وتابع "لكن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا لأن هناك الكثير من الغموض في انتظارنا. إذا نما الاقتصاد سريعا فقد تكون هناك احتمالات للتعثر مما سيدفع أسواق الأسهم للانخفاض".

وارتفع قطاع النقل البحري 5.31% وكان أكبر الرابحين في البورصة الرئيسية متبوعا بقطاع الطيران الذي صعد 2.70%. وارتفع سهم كواساكي كايسن 7.64% وخطوط ميتسوي أو.إس.كيه 4.58%. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 2.51% والخطوط الجوية اليابانية 2.96%.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.05% ملامسا ارتفاعا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.51% ونيسان موتور 0.89%. لكن الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد المحلي ضغطت على السوق مع استمرار بطء تقدم تعافي اليابان من تبعات الجائحة.