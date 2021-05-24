عمومية "موبايلي" تقر توزيع 385 مليون ريال أرباح نقدية عن العام 2020

وافقت الجمعية العمومية لشركة إتحاد إتصالات أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 385 مليون ريال بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وبينت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 6 يونيو 2021.

كما تم الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2020. والموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من 2021 والربع الأول من 2022 وتحديد أتعابه.

إضافة إلى الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والإمارات للاتصالات علما بأن الأعمال والعقود التي تمت بينها وبين مجموعة الإمارات للاتصالات خلال 2020 كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 44,236 ألف ريال وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 327,616 ألف ريال ورسوم إدارية بقيمة 34,250 ألف ريال ومصاريف إدارية أخرى بقيمة 9,571 ألف ريال وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 7,053 ألف ريال والترخيص بالأعمال والعقود لعام 2021 بدون شروط تفضيلية وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة خليفة الشامسي وصالح العبدولي وسيركان أوكاندان.

كما تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد لتأسيس مركز اتصال بقيمة 4,291,596 ريال لمدة سنة ابتداء من تاريخ 11-02-2020 وبدون شروط تفضيلية حيث توجد مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سليمان القويز وعضو مجلس الإدارة حسين الأسمري. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وسابك وهي عبارة عن تعديل وتجديد الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات الاتصال بقيمة 69,400,222 ريال ابتداء من تاريخ 25-10-2020 وحتى تاريخ 31-03-2025 وبدون شروط تفضيلية حيث توجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبد الله العيسى.