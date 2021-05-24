الهلال .. مذاقك «سكري»

لمع "الذهب وبرق" في الخزائن الزرقاء، بعد أن توج الهلال بطلا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، قبل نهايته بجولة، بعد فوزه على التعاون 1 / 0، رغم اكتساح مطاردة الشباب نظيره الفيصلي 5 / 1، في الجولة الـ29.وبدد الهلال آمال المطاردين الشباب، والاتحاد، بعد أن رفع رصيده إلى (58 نقطة)، بفارق أربع نقاط عن الشباب (54 نقطة) وثماني نقاط عن الاتحاد، وتجمد التعاون عند (47 نقطة)، والفيصلي (36 نقطة).وزاد الهلال عدد ألقابه من مسابقة الدوري إلى 17 لقبا، و62 لقبا، في ليلة مذاقها "سكري" من شباك السكري التعاوني، بطلها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الذي سجل هدف التتويج الوحيد في شباك التعاون من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بلعبة ثنائية مع الإيطالي جيوفينكو (5).وعاقب الشباب نظيره الفيصلي على تقدمه بهدف هشام فايق (23)، ومزق شباكه بخماسية متعب الحربي (43)، وأضاف البرازيلي سيباستياو دي فريتاس "سيبا" الهدف الثاني (59)، وعززه الأرجنتيني كريستيان جوانكا بالهدف الثالث (79) قبل أن يضيف البرتغالي فابيو مارتينز الهدف الرابع (90)، والنيجيري أوديون إيجالو (91).